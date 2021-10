Les médailles des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 dévoilées

Pour célébrer le début du compte à rebours des 100 jours avant le début des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, le comité d’organisation de Beijing (BOCOG) a dévoilé, ce 26 octobre, le design des médailles qui seront remisent lors des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les médailles de Beijing 2022, appelées « Tong Xin », comprenez « Ensemble nous ne formons qu’un », sont composées de cinq cercles et d'un centre. Ce design s’inspire des anciens pendentifs chinois en jade et les cinq cercles concentriques font écho à l’esprit olympique qui unifie les peuples et à la splendeur des Jeux Olympiques d’hiver qui sera partagée à travers le monde.

En phase avec les principes du BOCOG pour des Jeux « épurés, sûrs et somptueux », la forme des médailles d’or, d’argent et de bronze est sobre et classique, rappelant les médailles incrustées de jade des Jeux d’été de 2008 et soulignant le fait de Pékin est la toute première « ville olympique double » à organiser les éditions olympiques d’été et d’hiver.

Les cinq anneaux olympiques sont gravés au centre de la face avant de la médaille, et les mots « XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 » sont gravés autour de ce centre et entourés de motifs de neige, de glace et de nuage. Au centre du revers de la médaille, on retrouve l’emblème des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ainsi que l’inscription « Jeux Olympiques d’hiver Beijing 2022 », entièrement écrite en chinois (北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会) autour du symbole olympique.

La discipline sportive est également inscrite au revers de chaque médaille sur l’anneau le plus éloigné du centre.

L’anneau est concave, ce qui rappelle le design traditionnel des pendentifs de jade. Les motifs gravés sur les médailles sont issus de motifs traditionnels chinois.

Les médailles des Jeux Paralympiques d’hiver sont inspirées du même concept que les Jeux Olympiques, et utilisent un design identique. Pour les Jeux Paralympiques d’hiver, le logo du Comité International Paralympique (IPC) est gravé au centre de la face avant de la médaille, entouré des mots « Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 », en anglais et en braille.

L’emblème des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 est gravé au centre du revers des médailles. Il est entouré des caractères chinois désignant les « Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 ».

Pendentif de jade (à gauche) datant de la dynastie Han