Qu'est-ce que la Journée olympique ? Découvrez la journée annuelle qui célèbre le Mouvement olympique

Quand et comment se déroule la Journée olympique ?

La Journée olympique est une célébration du sport, de la santé et du rassemblement. Elle invite tous les habitants du globe à être actifs et à bouger ensemble dans un but précis le 23 juin de chaque année.

Les participants du monde entier commémoreront le jour de la fondation du Comité International Olympique à la Sorbonne, à Paris, date à laquelle Pierre de Coubertin a fait renaître les Jeux Olympiques antiques le 23 juin 1894.

Cette journée représente le fait de rendre le monde meilleur grâce au sport.

Les premières célébrations de la Journée olympique remontent à 1947.

Le docteur Gruss, membre tchèque du CIO, a présenté l'idée d'une Journée olympique mondiale lors de la 41e Session du Comité International Olympique à Stockholm, en Suède, qui serait consacrée à la célébration de tout ce que représente le Mouvement olympique.

Quelques mois plus tard, en janvier 1948, le projet a reçu l'approbation de la 42e session du CIO à Saint-Moritz, en Suisse. Les Comités Nationaux Olympiques sont alors chargés d'organiser cet événement, alors que la date célèbre un moment particulier de l'histoire du Mouvement olympique.

Quel est le thème de la Journée olympique 2022 ?

En 2022, le thème de la Journée olympique est « Ensemble pour un monde en paix ». Il est accompagné par les hashtags #BougezOourLaPaix et #OlympicDay sur les réseaux sociaux.

Cette Journée olympique célèbre le pouvoir du sport pour rassembler les peuples dans la paix.

La paix et le sport dans le Mouvement olympique ne datent pas d'hier, se manifestant ainsi par la Trêve olympique respectée lors de chaque édition des Jeux Olympiques.

Plus récemment, le Comité International Olympique a également soutenu les athlètes réfugiés grâce à la bourse du CIO pour les athlètes réfugiés et à l'Équipe olympique des réfugiés du CIO.

À quand remonte la première Journée olympique ?

La toute première Journée olympique a été célébrée le 23 juin 1948.

Le Portugal, la Grèce, l'Autriche, le Canada, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Uruguay, le Venezuela et la Belgique ont organisé une Journée olympique dans leurs pays respectifs, tandis que Sigfrid Edström, alors président du CIO, a envoyé un message aux jeunes du monde entier.

Dans l'édition 1978 de la Charte olympique, le CIO recommandait pour la première fois à tous les CNO d'organiser une Journée olympique pour promouvoir le Mouvement olympique.

Actuellement, la Charte olympique explique : « Il est recommandé aux CNO d'organiser régulièrement - si possible chaque année - une journée ou une semaine olympique destinée à promouvoir le Mouvement olympique ».

Quoi de prévu lors de la Journée olympique ?

Les Comités Nationaux Olympiques du monde entier se montrent créatifs afin d'organiser les événements de la Journée olympique pour mobiliser tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, le milieu social ou les capacités sportives.

Certains pays ont même intégré l'événement dans leur programme scolaire.

Tout le monde peut participer à la Journée olympique. Et comme les gens font tant de choses lors de cette Journée olympique, pourquoi ne pas se joindre à la fête ?

De nos jours, beaucoup de personnes dans le monde entier organisent des courses dans le cadre de la Journée olympique, comme c'est le cas dans la capitale olympique, Lausanne, où se trouve le siège du CIO.

Lancée en 1987, la course avait pour but d'encourager tous les Comités Nationaux Olympiques (CNO) à célébrer la Journée olympique et à promouvoir la pratique du sport de masse.

Elle a connu un énorme succès, passant de 45 CNO y participant lors de la première édition de 1987, à plus d'une centaine de CNO y prenant part.

Pourquoi ne pas chercher la course de la Journée olympique la plus proche de chez vous ? Ou alors, bougez avec vos amis, ou même tout seul, tout en #BougezPourLaPaix.

Et si vous participez à une activité qui montre comment vous aidez à répandre la paix par le biais du sport, tagguez @JeuxOlympiques sur les réseaux sociaux avec les hashtags #JournéeOlympique et #BougezPourLaPaix.