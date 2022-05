Joel Embiid vise une participation à Paris 2024 avec la France en tant que joueur naturalisé

Joel Embiid peut espérer représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

D’après RMC Sport, le Camerounais a entamé les démarches pour obtenir la nationalité française. Le pivot des Philadelphia 76ers pourrait même se rendre dans l’Hexagone à la fin de la saison NBA pour finaliser la procédure.

Boris Diaw, le manager général de l’équipe de France, a confirmé à L’Équipe que le meilleur scoreur de la saison régulière de NBA souhaite jouer avec les Bleus.

« Je sais qu'il a personnellement entamé des démarches de naturalisation et qu'il souhaiterait ensuite pouvoir jouer pour la France. Ceci étant dit, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs et nous attendons que ces démarches aboutissent. »

Joel Embiid n’a jamais joué pour le Cameroun en compétition FIBA

Joel Embiid avait ouvert la porte à un changement de nationalité dès 2018. Il est né à Yaoundé, dans la région francophone du Cameroun et a également des membres de sa famille qui habitent en France.

Les règles de la FIBA autorisent un maximum d’un joueur naturalisé par équipe nationale. Le basketteur de 28 ans pourrait être celui de la France. Les Tricolores, médaillés d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en n'étant battus que par les États-Unis à l’issue d’une incroyable finale (82-87), n’ont pas de joueur naturalisé dans leur effectif.

Même s’il a été sélectionné au All-Star Game à cinq reprises, Joel Embiid n’a jamais joué dans un tournoi FIBA avec le Cameroun. Cette saison, il a terminé la saison régulière avec 30,6 points, 11,7 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,5 contre de moyenne par match. C’est la première fois depuis 40 ans - Moses Malone des Houston Rockets a terminé la saison 1981-1982 avec une moyenne de 31,1 points- qu’un pivot termine la saison avec une moyenne supérieure à 30 points par match.

Le Camerounais a aidé Philadelphie à battre Toronto au premier tour des play-offs mais il a manqué le premier match des demi-finales de conférence à cause d’une fracture de l’orbite. En son absence, les Sixers ont perdu et sont menés 0-1. Son retour avant la fin de la série est possible.

Joel Embiid est un des finalistes pour le trophée de MVP de la saison régulière aux côtés de Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo.