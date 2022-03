L’IPC annonce sa décision concernant le RPC et le NPC du Bélarus

Le RPC et le NPC du Bélarus participeront aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 en tant que neutres.

Ils participeront aux compétitions sous la bannière paralympique et ne seront pas inclus dans le tableau des médailles.

L’IPC tiendra une assemblée générale extraordinaire en 2022 pour voter sur la possibilité d’introduire le respect de la trêve olympique dans les conditions d’adhésion et sur la possibilité de suspendre ou annuler l’adhésion du Comité Paralympique Russe et du Comité Paralympique Bélarusse.

L’IPC n’organisera aucun événement en Russie et au Bélarus jusqu’à nouvel ordre.

Le conseil d’administration du Comité International Paralympique (IPC) s’est réuni mercredi (2 mars) afin de discuter des conséquences de la violation de la Trêve olympique par les gouvernements russes et bélarusses sur les Jeux Paralympiques, et plus globalement le Mouvement paralympique.

Le conseil d’administration de l’IPC a exprimé ses inquiétudes et sa sympathie à l’égard des athlètes et citoyens ukrainiens, et partagé sa joie de voir la délégation complète du Comité Paralympique Ukrainien arriver à Pékin, plus tôt dans la journée.

Le conseil a également condamné unanimement les gouvernements russes et bélarusses pour avoir enfreint les résolutions de l’ONU pendant la semaine précédant l’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Le conseil était aussi d’accord pour affirmer que la violation de la Trêve olympique ne pouvait pas demeurer impunie.

Afin de décider des actions à entreprendre, le conseil a été guidé par les principes fondamentaux de l’IPC, notamment l’engagement de neutralité et d’impartialité politique et une confiance inébranlable dans le pouvoir transformateur du sport. Ce sont les composantes clés de la nouvelle constitution de l’IPC, validée lors de l’assemblée générale de l’IPC, qui a eu lieu il y a près de trois mois.

Le conseil a également dû travailler en respectant le cadre du guide de l'IPC, des règles et des réglementations qui régissent le Mouvement paralympique, approuvés par les membres de l’IPC. A l’heure actuelle, le respect de la Trêve olympique n’est pas une condition obligatoire pour devenir membre de l’IPC.

Dans le cadre des éléments du guide de l’IPC, l’IPC a pris les mesures les plus fortes possibles, qui sont les suivantes :

Le RPC et le NPC du Bélarus participeront aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 en tant que neutres, sous les conditions suivantes :

- Tous ses athlètes/accompagnants participeront à titre individuel, en tant qu’athlète/accompagnant neutre

- Ils participeront aux compétitions sous la bannière paralympique et l’hymne paralympique

- Ils ne seront pas inclus dans le tableau des médailles

- La délégation du RPC doit recouvrir le symbole du RPC sur leurs uniformes lors de toutes les cérémonies et compétitions sportives

- La délégation bélarusses doit recouvrir le drapeau bélarusse sur leurs uniformes lors de toutes les cérémonies et compétitions sportives Tous les officiels techniques russes et bélarusses qui participent aux Jeux seront répertoriés en tant que neutres, sous la bannière paralympique, ainsi que les entraîneurs de ces pays impliqués dans d’autres équipes. L’approche indiquée dans les points 1 et 2 ci-dessus sera également suivie pour ce qui concerne la participation du RPC et du NPC bélarusse dans les 10 para sports régis par l’IPC. Le conseil d’administration de l’IPC a également décidé, à la fois dans son rôle de garant du Mouvement paralympique et de Fédération internationale de 10 para sports, qu’aucun événement ne sera organisé en Russie et au Bélarus jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut les Championnats du monde et d’Europe, ainsi que les compétitions telles que les World Series, Coupes du monde et Grands prix. Le conseil d’administration recommande également que toutes les fédérations internationales de para sports, organisation régionales et organisations internationales handisport (IOSDs) suivent la même approche. Une assemblée générale extraordinaire du Comité International Paralympique (IPC) aura lieu en 2022. Selon la constitution de l’IPC, un préavis de six mois doit être respecté avant que l’événement ne puisse se tenir. Durant cette réunion, les membres de l’IPC seront invités à voter sur les points suivants : Si le respect de la Trêve olympique doit être une condition d’adhésion (et si tout membre de L’IPC qui enfreindrait cette condition à l'avenir pourrait être suspendu ou exclu en vertu des règles de l’IPC). S’il faut suspendre ou radier l’adhésion du Comité Paralympique Russe et du Comité Paralympique Bélarusse. L’Honneur paralympique attribué à Vladimir Poutine, président de Russie, a été retiré. Les ordres paralympiques (plus haute distinction qui puisse être décernée au sein du Mouvement paralympique) seront retirés aux personnes suivantes :

- Dmitry Chernyshenko, président du comité d'organisation de Sotchi 2014 (désormais vice-premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie)

- Dmitry Kozak, vice-président du gouvernement russe (aujourd'hui chef adjoint du personnel du bureau exécutif présidentiel)

- Oleg Syromolotov, chef du centre de commandement de sécurité inter-agences de Sotchi 2014 (aujourd'hui vice-ministre des affaires étrangères)

- Alexander Gorovoy, chef adjoint du centre de commandement de sécurité inter-agences de Sotchi 2014 (aujourd'hui premier adjoint au ministère de l'Intérieur) Compte tenu des contraintes de temps et de la nécessité pour l’IPC de se concentrer sur la sureté et le succès de l'organisation des Jeux Paralympiques d'hiver dans ces circonstances sans précédent, le conseil d’administration de l’IPC se réunira de nouveau après les Jeux pour reprendre les discussions sur ces sujets et les actions additionnelles qui pourraient être nécessaires.

Andrew Parsons, président de l’IPC, a déclaré : « L’IPC et le Mouvement paralympique sont grandement concernés par la violation flagrante de la Trêve olympique des gouvernements russes et bélarusses lors des jours précédant les Jeux Paralympiques de Beijing 2022. Le conseil d’administration de l’IPC est uni dans les condamnations de ces actions et unanimement d’accord pour qu’elles ne soient pas occultées ou traitées. »

« Pour décider des actions que l’IPC devait entreprendre, il était fondamental de travailler dans le cadre de notre nouvelle constitution afin de rester politiquement neutre, ainsi que de respecter le guide de l’IPC, les règles et les règlements qui régissent le Mouvement paralympique. Cette neutralité est fermement ancrée dans la conviction que le sport détient le pouvoir transformateur pour surmonter nos défaillances, et de faire ressortir le meilleur de notre humanité, particulièrement dans les moments les plus sombres. »

« Les décisions que nous avons prises sont les sanctions les plus dures possibles dans le cadre de notre constitution et des règles actuelles de l’IPC. Après Beijing 2022, nous prendrons des mesures, avec les 206 organisations membres, pour déterminer si une violation de la Trêve olympique pour les futurs Jeux Paralympiques peuvent conduire à une potentielle suspension ou radiation d’un NPC. Nos membres seront également invités à décider si nous suspendons ou radions l’adhésion des NPC russes et bélarusses. »

« La nécessité d’une telle action est profondément décevante. Mais le conseil d’administration de l’IPC estime qu’elle est nécéssaire pour imposer aux gouvernements de rendre compte de leurs actions qui ont un impact direct sur le Mouvement paralympique, les Jeux Paralympiques et les athlètes paralympiques. En particulier compte tenu des origines du Mouvement paralympique, créé à la suite des horribles événements de la Seconde Guerre mondiale. »

