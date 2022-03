L’IPC refuse la participation des athlètes du RPC et du NPC du Bélarus à Beijing 2022

Plusieurs Comités Nationaux Paralympiques, équipes et athlètes ont menacé de ne pas participer, mettant en péril la viabilité des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022

La situation dans les villages des athlètes s’aggrave alors qu’il est primordial d’assurer la sécurité des athlètes

À la suite d’une réunion spéciale, le conseil d’administration du Comité International Paralympique (IPC) a décidé de refuser la participation des athlètes du RPC et du NPC du Bélarus aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022.

Cela signifie que les para athlètes de ces deux comités ne seront pas autorisés à participer aux Jeux qui débutent le 4 mars 2022.

« À l’IPC, nous estimons qu’il est primordial de ne pas mélanger le sport et la politique », a déclaré Andrew Parsons, président de l’IPC. « Cependant, indépendamment de notre volonté, la guerre s’est invitée à ces Jeux et en coulisses, de nombreux gouvernements exercent une influence sur l’événement que nous chérissons tous. »

« L’IPC est une organisation régie par ses membres. Nous sommes donc sensibles aux opinions de nos organisations membres. »

« Lorsque nos membres ont élu le Conseil en décembre 2021, leur souhait était que nous puissions maintenir et respecter les principes, les valeurs et les règles du Mouvement paralympique. Tous les membres du Conseil prennent cette responsabilité et ce devoir très au sérieux. »

« Lorsque nous avons pris notre décision hier, nous pensions au bien-être à long terme et à la survie du Mouvement paralympique. Nous sommes extrêmement fiers des principes et des valeurs qui constituent le Mouvement tel qu’il est aujourd’hui. »

« Cependant, nous avons rapidement réalisé que la situation, qui ne fait que s’aggraver, nous a mis dans une position unique et impossible alors que les Jeux sont sur le point de commencer. »

« Hier, nous avons dit que nous serions à l’écoute et c’est exactement ce que nous faisons. »

« Lors des 12 heures qui viennent de s’écouler, un grand nombre de membres ont communiqué avec nous et nous ont fait part ouvertement de leur avis, et j’en suis très reconnaissant. Ils nous ont dit que si nous campions sur notre position, cela aurait de graves répercussions sur les Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Plusieurs Comités Nationaux Paralympiques (NPC), certains ayant été contactés par leurs autorités, leurs équipes et leurs athlètes, menaçaient de ne pas participer. »

« La sécurité des athlètes est d’une importance capitale pour nous. Or, la situation dans les villages des athlètes s’aggrave et est désormais devenue intenable. Premièrement, nous avons le devoir, dans le cadre de la mission paralympique inscrite dans la constitution, de garantir et superviser la bonne tenue des Jeux Paralympiques ; de veiller à ce que, lors de la pratique du sport dans le cadre du Mouvement paralympique, l’esprit de fair-play triomphe, que la violence soit exclue, que le risque sur la santé des athlètes soit géré et que les principes éthiques fondamentaux soient respectés. »

« C’est en gardant cela à l’esprit, et afin de préserver l’intégrité de ces Jeux et la sécurité de tous les participants, que nous avons décidé de refuser la participation des athlètes du RPC et du NPC du Bélarus. »

« Aux para athlètes des pays concernés : nous sommes désolés de vous voir touchés par les décisions prises par vos gouvernements la semaine dernière, en violation du concept de Trêve olympique. Vous êtes les victimes des actions de vos gouvernements. »

« Le bien-être des athlètes demeurera notre préoccupation majeure. Ainsi, 83 para athlètes sont directement touchés par la décision prise aujourd’hui. Mais si le RPC et le NPC du Bélarus restent ici à Pékin, des nations pourraient se retirer. La viabilité des Jeux en souffrirait. Si tel est le cas, les conséquences seraient bien plus graves. »

« J’espère et je prie pour que nous puissions revenir à une situation où nous nous concentrerons exclusivement sur le pouvoir du sport à transformer les vies des personnes en situation de handicap, et sur ce que l’humanité a de plus beau à offrir. »