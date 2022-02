Hockey sur glace femmes : le Canada écarte la Suisse et fonce en finale

Le favori a assumé son statut.

L’équipe du Canada, vice-championne olympique, a battu la Suisse en demi-finale du tournoi olympique à Beijing 2022 et tentera donc de reconquérir la médaille d’or, qui lui avait échappé à Pyeongchang 2018.

En début de match, les Suissesses ont pourtant tenu tête à l’ogre nord-américain, et il a fallu attendre la 7e minute pour voir les Canadiennes prendre les devants. C’est Claire Thompson qui a porté le premier coup d’estoc... ouvrant les vannes aux assauts de Team Canada : Jamie Lee Rattray, Blayre Turnbull, Erin Ambrose et Renata Fast ont alors aggravé la marque en moins de 3 minutes.

Car avec les Nord-Américaines, le danger vient de partout. Fidèles à leurs habitudes, les Canucks ont été d’une efficacité impressionnante en attaque, et les Helvètes ont souffert face aux nombreuses armes adverses.

Lara Stalder a cependant réussi à réduire le score dans un angle difficile, mais à la fin de ce premier tiers temps, les Canadiennes s’étaient déjà envolées (5-1).

Au retour des vestiaires, la rencontre s'est équilibrée. Alina Muller a surpris les Canadiennes avec un goal rapide. Mais les Canadiennes n'ont jamais paniqué et pour son 21e match olympique, la capitaine Marie-Philip Poulin a notamment inscrit un doublé.

La Nati a cependant continué de résister avec ses armes et son courage lors de cette deuxième période, où la Suisse a fait jeu égal (8-3 au tableau d'affichage mais 3-2 sur l'ensemble du tiers temps).

Le dernier tiers temps a été plus défensif. Emma Maltais a tout de même inscrit son premier goal du tournoi tandis que l'attaquante de Toronto, Brianne Jenner, a inscrit un but lointain pour clôturer le score.

Encore un match à au moins 10 buts

12-1 contre la Suisse en tour préliminaire, 11-1 face à la Finlande, 11-0 face à la Suède, 10-3 encore contre les Suisses dans le dernier carré.... Team Canada continue de dérouler son hockey et accède à sa 7e finale olympique.

« Je veux prendre du temps pour récupérer, a commenté Marie-Philip Poulin après la rencontre. Le grand match, ce sera la finale du 17, mais il faut prendre les jours après les autres et en profiter un peu pour se reposer. Nous sommes un groupe très uni, on passe du temps ensemble à regarder les épreuves des Jeux Olympiques et à encourager les athlètes canadiens ».

Pour savoir qui accompagnera les Canadiennes, il faudra attendre le résultat de l'autre demi-finale entre les États-Unis et la Finlande, prévue ce lundi à 21h10 (heures de Beijing). La seule fois où le tournoi olympique ne s'est pas terminé avec une affiche Canada - États-Unis en hockey féminin, c’était à Turin 2006 !

Quant aux Suissesses, elles tenteront d’égaler leur performance de Sotchi 2014, lorsqu’elles avaient décroché la médaille de bronze.

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici