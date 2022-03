Ce qu’il faut savoir des qualifications africaines pour la Coupe du monde de football 2022

Les matchs allers du troisième tour de qualifications de la Confédération africaine de football (CAF) pour la Coupe du monde 2022 se déroulent vendredi 25 mars.

Au total, 10 équipes se disputent les 5 précieuses places pour le Mondial au Qatar, qui aura lieu du 21 novembre au 8 décembre prochain.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cinq matchs qui enverront les équipes africaines à la Coupe du monde 2022.

Programme et format

La CAF a organisé trois tours de qualifications pour déterminer les cinq nations qui disputeront la Coupe du monde 2022.

Premier tour : 28 équipes (classées de la 27 à la 54e place mondiale au classement FIFA de juillet 2019) ont disputé des matchs aller-retours en septembre 2019. Les 14 vainqueurs se sont hissés au deuxième tour.

Deuxième tour : 40 équipes (classées de la 1re à la 26e place, ainsi que les 14 vainqueurs du premier tour) divisées en 10 groupes de 4 équipes, se sont rencontrées lors de matchs aller-retours entre septembre et novembre 2021. Les vainqueurs des 10 groupes se sont qualifiés pour le troisième et dernier tour.

Troisième tour : Les 10 équipes qui ont remporté leur groupe lors du deuxième tour se rencontrent lors de 5 matchs aller-retours. Les équipes moins bien classées disputent le match aller à domicile. Les 5 vainqueurs sont qualifiés pour la Coupe du monde.

Voici les 5 matchs du troisième tour de qualifications :

Egypte VS Sénégal

VS Cameroun VS Algérie

VS Ghana VS Nigeria

VS République démocratique du Congo VS Maroc

VS Mali VS Tunisie

Les matchs allers ont lieu vendredi 25 mars, et les matchs retours quatre jours plus tard, mardi 29 mars.

Égypte VS Sénégal

Le capitaine égyptien Mohamed Salah n’a pas pu participer au premier tour des qualifications des Pharaons, le Liverpool FC n’ayant pas accepté de le libérer en raison des restrictions liées au coronavirus. Mais il a pu rejoindre son équipe nationale pour le deuxième tour, et même s’il n’a pas marqué, il a mené son équipe vers la qualification, n’enregistrant aucune défaite dans le groupe F.

À 29 ans, il est l’un des meilleurs footballeurs du monde : élu deux fois joueur africain de l’année, deux fois meilleur buteur de Premier League et vainqueur du Championnat anglais, de la Ligue des Champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

L’Égyptien est de nouveau étincelant cette saison, et pointe en tête du classement des buteurs avec 20 réalisations. Il a également délivré 10 passes décisives.

Avec sa sélection, il défiera son partenaire en club, le Sénégalais Sadio Mané. Ce sera le duel à suivre.

Mohamed Salah et Sadio Mané Photo de Michael Regan

Avec 29 buts, Sadio Mané est le meilleur buteur de sa sélection. Il a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors du deuxième tour des qualifications, lors duquel les Lions de la Teranga ont remporté le groupe H.

Il a également remporté la Premier League, la Ligue des Champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs avec Liverpool, et devra afficher une belle forme pour mener les siens vers leur troisième qualification pour le Mondial.

La dernière fois que le Sénégal et l’Égypte s’étaient rencontrés, c’était en 2021 lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Les Sénégalais l’avaient emporté après une séance de tirs aux buts (0-0, 4-3 t.a.b). Le gardien Édouard Mendy avait arrêté deux penalties, et Mané avait inscrit le but décisif, permettant à son équipe de remporter son premier titre continental.

Les Sénégalais ont certainement en tête l'exploit le plus retentissant de l'histoire du football national, un quart de finale de Coupe du Monde pour leur première participation en... 2002, il y a exactement 20 ans.

Cameroun VS Algérie

Les Algériens, doubles champions d’Afrique, rencontrent le Cameroun dans l’autre sommet du troisième tour des qualifications pour le Mondial 2022.

Avec Islam Slimani dans ses rangs, les Fennecs possèdent le meilleur buteur des qualifications (7 réalisations). Son partenaire en sélection Riyad Mahrez, qui évolue à Manchester City, a quant à lui inscrit 5 buts, contribuant grandement à ce que son équipe termine en tête du groupe A.

Le Cameroun comptera notamment sur Famara Diédhiou. Du haut de son mètre 92, il a inscrit 4 buts lors des qualifications.

Islam Slimani Photo de 2014 Getty Images

Ghana VS Nigéria

Derrière le Cameroun (7 participations), le Nigéria est le pays africain qui compte le plus de Coupes du monde, avec 6 qualifications pour la phase finale. Les Eagles font figure de favoris face au Ghana.

L’attaquant du SSC Napoli et ancien Lillois Victor Osimhen (quatre buts) a mené le Nigéria vers le troisième tour des qualifications, mais les Blacks Stars peuvent compter sur le milieu d’Arsenal Thomas Partey.

RD Congo VS Maroc

La République démocratique du Congo vise une première qualification pour le Mondial depuis 1974 (le Zaire à l'époque), où elle n’avait pas pu sortir de la phase de poules. Elle seront opposée au Maroc, qui était présent lors de la Coupe du monde 2018. Les Lions de l’Atlas avaient quitté la compétition après la phase de poules également.

Mali VS Tunisie

Le Mali pourrait bien décrocher son tout premier billet pour une Coupe du monde. Avec Ibrahima Koné dans ses rangs, qui a inscrit 5 buts lors des qualifications, ils donneront sans nul doute du fil à retordre à la Tunisie, qui compte quant à elle 5 participations à un Mondial, dont l’édition 2018.