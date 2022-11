Le CIO confirme que Singapour accueillera la première Olympic Esports Week en juin 2023

Le Comité International Olympique (CIO) a confirmé que la toute première Olympic Esports Week aura lieu à Singapour du 22 au 25 juin 2023.

Cette annonce marque la prochaine étape importante dans le soutien du développement des sports virtuels au sein du Mouvement olympique et dans l’engagement des gamers compétitifs.

En partenariat avec le ministère de la culture, de la communauté et de la jeunesse, Sport Singapour et le Comité National Olympique de Singapour (CNOS), l'Olympic Esports Week présentera le meilleur des sports virtuels - hybride, physique et simulé - au cours de ce festival de quatre jours, avec une exposition des dernières technologies, des débats d’experts, des panels de discussion, des sessions d’éducation et des matchs.

Le point d’orgue de la semaine sera la première finale en direct des Séries olympiques d’esports, une compétition mondiale des sports virtuels et simulés créée en collaboration avec les fédérations internationales qui s’appuie sur le succès des Olympic Virtual Series de l’an dernier. Les séries de 2021 ont attiré près de 250 000 participants venus de plus de 100 pays pour participer à des compétitions virtuelles et simulées, notamment de baseball, de sport automobile, de cyclisme, d’aviron et de voile.

Concernant cette annonce, le président du CIO Thomas Bach a déclaré : « La première Olympic Esports Week marque une étape importante dans notre ambition de soutenir la croissance des sports virtuels dans le Mouvement olympique. Nous pensons que le nouveau et passionnant format de notre compétition de sports virtuels, avec des finales en direct pour la première fois, est une occasion de collaborer encore davantage avec les joueurs d’esports et de créer de nouvelles opportunités pour les joueurs comme pour les fans. C’est une parfaite occasion de s’associer à Singapour, qui a toujours soutenu l’innovation dans le Mouvement olympique, en accueillant les tous premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010. Nous espérons donc pouvoir travailler ensemble à l’avenir. »

Ng Ser Miang, membre du conseil d’administration du CNOS et vice-président du CIO, a déclaré : « Le CNO de Singapour partage l’ambition du Mouvement olympique d’explorer le développement des sports virtuels. Singapour a pour habitude d’accueillir avec succès certains des plus grands événements du calendrier des sports virtuels et esports. Nous sommes honorés de collaborer avec le CIO pour donner vie à cette vision commune. »

Les détails, dont la manière de participer à la première Olympic Esports Week et aux Olympic Esports Series, seront révélés en début d’année 2023.