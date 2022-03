Championnats du monde de patinage artistique 2022 à Montpellier : Présentation, programme et stars à suivre

Un peu plus d’un mois après les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, c’est à Montpellier que la saison internationale de patinage artistique va se terminer. Les meilleurs patineurs de la planète y ont rendez-vous du 23 au 27 mars dans le cadre des Championnats du monde.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront incontestablement les stars de cet événement, où ils tenteront de remporter un cinquième titre planétaire à domicile, quelques semaines seulement après avoir décroché l’or olympique.

Médaillé d’or chez les hommes à Pékin, Nathan Chen a déclaré forfait pour les Mondiaux en raison d'une « blessure persistante ».

Le mois dernier, la Fédération internationale de patinage (ISU) a annoncé qu’« aucun membre de l'ISU provenant de Russie ni de Biélorussie ne devraient être invités ou autorisés à participer aux compétitions internationales de patinage », et cela comprend les Championnats du monde.

La championne olympique en titre Anna Shcherbakova et ses compatriotes ne vont donc pas participer aux Championnats du monde. Sui Wenjing et Han Cong manqueront aussi à l’appel. Les représentants de la République populaire de Chine, champions olympiques en patinage artistique en couple, ont renoncé à cette compétition après leur titre.

Avec l’absence des patineurs du ROC et les équipes chinoises qui ne feront pas le voyage, la compétition sera particulièrement ouverte dans l’épreuve en couple. À Montpellier, le couple le mieux classé des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 sera les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier (6es).

Dans l’épreuve individuelle femmes, Sakamoto Kaori sera la favorite au titre mondial. Elle tentera d’être la première Japonaise à le gagner depuis Asada Mao en 2014.

À quoi s’attendre : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron veulent écrire l’histoire

Il y aura des histoires fascinantes dans les quatre épreuves. Chez les hommes, Nathan Chen ne pourra finalement pas tenter de devenir le huitième patineur de l’histoire à remporter quatre titres mondiaux. Le dernier qui en avait gagné autant consécutivement était Scott Hamilton entre 1981 et 1984.

Le double champion olympique qui a terminé quatrième à Pékin Hanyu Yuzuru ne sera pas présent en France. Il a expliqué avoir besoin de repos, mais ses compatriotes Kagiyama Yuma et Uno Shoma qui ont respectivement gagné l’argent et le bronze aux Jeux vont tenter de remonter sur le podium. Les Français Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa seront également de la partie.

Sans les deux premières des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Sakamoto Kaori va mener une foule de prétendantes. L'une d’entre elles remportera son premier titre mondial. Parmi les patineuses à surveiller, il y aura une deuxième Japonaise : Higuchi Wakaba. Cinquième à Pékin grâce notamment à un triple axel historique, elle peut désormais espérer monter sur le podium.

You Young de la République de Corée, Alysa Liu des États-Unis ou la Belge Loena Hendrickx restent aussi sur un top 8 aux Jeux Olympiques d’hiver et peuvent avoir des ambitions élevées à Montpellier.

Dans l’épreuve en couple, les Américains sont très attendus avec Knierim/Frazier d’une part et Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc de l’autre. Les Japonais Miura Riku et Kihara Ryuichi ont été une des sensations de la saison et ils vont tenter d’enchaîner aux Championnats du monde.

S’il y a une épreuve qui est plus attendue que les autres à Montpellier, c’est bien la danse sur glace. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont de retour après avoir ramené l’or de Beijing 2022.

Les champions olympiques vont aussi essayer de réaliser une performance inédite depuis 1976. Ils visent un cinquième titre planétaire, un exploit qui n’a été réalisé que par Lyudmila Pakhomova et Aleksandr Gorshkov dans l’histoire de la danse sur glace. Il y a 46 ans, ces patineurs de l’URSS avaient gagné un sixième titre en sept ans.

Pour les empêcher de réaliser le doublé JO-Championnats du monde, d’autres membres de la Ice Academy de Montréal vont tenter de briller à Montpellier : Madison Hubbell et Zachary Donohue ou Madison Chock et Evan Bates.

Le calendrier des Championnats du monde de patinage artistique

À l'Arena Sud de France de Montpellier, la France va organiser les Championnats du monde de patinage artistique pour la première fois depuis 2012, quand ils avaient eu lieu à Nice. Les entraînements ont débuté le 21 mars mais la compétition débute deux jours plus tard avec le programme court femmes.

Toutes les heures sont indiquées en horaire CET.

Mercredi 23 mars

11h05 - 15h56 : programme court femmes

18h30 - 21h28 : programme court couples

Jeudi 24 mars

11h00 - 15h51 : programme court hommes

18h15 - 21h44 : programme libre couples

Vendredi 25 mars

11h00 - 15h57 : danse rythmique

18h00 - 21h55 : programme libre femmes

Samedi 26 mars

10h55 - 14h50 : programme libre hommes

17h05 - 20h24 : danse libre

Dimanche 27 mars

14h30 - 17h00 : gala d'exhibition

Où regarder les Championnats du monde de patinage artistique

Dans certains pays, il sera possible de suivre la compétition sur la chaîne officielle de l'ISU sur Youtube.