Beijing 2022 Winter Olympic Games Torch 2

Le saviez-vous ?

Le choix des couleurs de la torche, ainsi que les motifs en forme de nuages qui recouvrent sa poignée, sont un clin d’œil aux éléments de la torche de 2008, comme l’a assuré son concepteur Li Jianye.

L'inspiration derrière la torche olympique de Beijing 2022 Photo de Beijing 2022 Organising Committee

« En utilisant la même combinaison de couleurs et en partageant des éléments artistiques similaires à ceux de la flamme olympique de 2008, nous tenons à adresser nos vœux de bon augure au monde entier, comme nous l’avons déjà fait lors des Jeux d’été, et à mettre en avant la riche culture olympique de Pékin », a déclaré Li.

Une caractéristique qui rend la torche unique sera présentée durant le relais de la flamme olympique : les porteurs pourront se passer la flamme en emboîtant leurs deux torches afin de former un ’ruban’, symbole de la vision de Beijing 2022 qui est de « promouvoir la compréhension mutuelle et le respect entre les différentes cultures ».

Faits et chiffres

Composée de fibres de carbone, la torche est légère, résistante aux hautes températures et alimentée principalement par de l’hydrogène. Elle ne produira donc aucune émission et, de fait, s’inscrit dans les efforts du comité d’organisation de Beijing 2022 pour organiser des « Jeux verts et de haute technologie ».

Le design final a été sélectionné parmi les 182 candidatures reçues lors d’un concours mondial.