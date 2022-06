L'Algérie toujours en tête au tableau des médailles des Jeux Méditerranéens d'Oran 2022

À la fin de la deuxième journée de finales, l’Algérie est en tête des bilans aux Jeux Méditerranéens d'Oran 2022 avec 10 médailles dont six en or, devançant la Turquie et l'Egypte.