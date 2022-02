Shaun White termina su carrera con la final masculina de halfpipe: "Quiero seguir siendo parte del snowboard"

Shaun White cerró su legendaria carrera con una increíble actuación en la final masculina de snowboard halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El tres veces campeón olímpico terminó cuarto en el Parque de Nieve de Genting, en Zhangjiakou.

“Se acabó y esto tranquilo”, aseguró White a Olympics.com tras la competición, repasando una jornada muy emocional.

“Llegando al medio tubo, viendo salir el sol por encima de las montañas, en este lugar tan precioso en el que estamos, iba intentando exprimir cada pequeño momento de todo esto”.

“Por supuesto, ojalá hubiera podido hacerlo mejor. Quiero decir, hay una razón: la pierna de atrás me estaba fallando, tenía molestias, quizá eran los nervios. Se me quedaba bloqueada y he hecho lo que he podido y estoy orgulloso de ser cuarto”.

El estadounidense terminó a un paso del podio. El oro fue para Hirano Ayumu (Japón); la plata, para Scotty James (Australia); y el bronce, para Jan Scherrer (Suiza).

White felicitó a los tres medallistas, pero también se lamentó de lo que pudo haber sido.

“Claro que me habría gustado ser tercero, y si hubiera sido tercero me habría gustado terminar segundo [risas]. Como competidor, siempre quiero más. Pero estoy orgulloso. Dejo atrás toda una vida y una carrera en este deporte, y un legado”.

“Estoy orgulloso de todos los momentos, así que gracias. Gracias, snowboard. Gracias a todos los que me han visto. Estoy deseando que llegue lo siguiente”.

White, visiblemente emocionado, paró la entrevista entre lágrimas, pero después siguió compartiendo sus planes de futuro, que incluyen su propia marca.

“Se cierra una puerta y se abre otra. Estoy deseando influir en la próxima generación. Cuando tenía siete años me patrocinaron, me dieron mi primera tabla de snowboard y creo que yo podría cumplir ese papel para la próxima generación. Ayudar, no firmar con ellos, pero sí guiar sus carreras, ayudarlos compartiendo los errores que cometí y las lecciones que aprendí”.

“Incluso Scotty [James] me ha dicho, ‘eh, voy a por otros [Juegos Olímpicos], si quieres ayudarme’. Así que nunca se sabe. Me gustaría seguir siendo parte de este deporte de cualquier manera, así que me seguiréis viendo por aquí”.

Tampoco descarta ser entrenador.

“No, me encantaría formar parte de eso. Si alguien lo merece y me llama, para mí sería un honor. Me encantaría estar ahí para ellos”.

La estrella estadounidense abrió su participación en la final con un 72.00 en su primera ronda, seguido de una increíble segunda, con 1440 y dos 1260 para una puntuación total de 85.00.

Buscando una cuarta medalla en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno, White sabía que necesitaba mejorar su puntuación en la última ronda para tener alguna posibilidad de subir al podio.

Pero la última competición de Shaun White terminó con una caída.

