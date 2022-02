Shanwayne Stephens: el piloto de bobsleigh de Jamaica es un hombre de la RAF que se ocupa de la seguridad de la Reina

Shanwayne Stephens y el equipo jamaicano de bobsleigh están de vuelta en los Juegos Olímpicos, y listos para competir.

'Cool Runnings' podría ser el legado de este equipo, pero quieren salir a "derretir la pista" en Beijing 2022 y forjar una nueva identidad, y Stephens es la clave de su éxito.

El artillero del regimiento de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF) pilota tanto el trineo masculino de dobles como el de cuádruples, y el solo hecho de llegar a los Juegos Olímpicos ha sido poco menos que un milagro.

"Somos una nación pequeña y conseguimos grandes cosas con pocos recursos", dice Stephens en una entrevista exclusiva a Olympics.com.

Su entrenamiento durante el aislamiento, empujando un coche por un parque industrial de Peterborough (Inglaterra), se hizo viral.

"Estábamos completamente aislados por el COVID y queríamos asegurarnos de que estábamos preparados al cien por cien para poder clasificarnos", dice Stephens.

"Así que tuvimos que idear formas creativas de llevar a cabo el entrenamiento. Nimroy (Turgott, su frenador) y yo, estábamos encerrados juntos en mi casa, así que decidimos salir y empujar el mini cooper de mi prometida por la calle".

Incluso pudo contarle la historia a la Reina Isabel II de Gran Bretaña cuando su regimiento de la RAF estaba en una videollamada con Su Majestad.

"Bueno, supongo que ésa es una forma de entrenar", dijo riéndose.

"Fue una oportunidad única en la vida poder hablar con la Reina", continúa Stephens, "creo que ahora es una gran fan del bobsleigh jamaicano. Le dije que le enviaría una camiseta firmada".

Hablando con Olympics.com, el equipo de bobsleigh de Jamaica tiene un aire de diversión, todo son bromas y risas, pero también hay un lado serio, y lograr la clasificación para Beijing 2022 durante una pandemia es un logro importante.

'Shan', como le llaman sus compañeros de equipo, lo cuenta: "La primera vez que nuestro equipo se reunió realmente fue el 18 de septiembre del año pasado. Fue la primera vez que pudimos empujar juntos como equipo porque el Covid lo ha hecho muy difícil, así que hemos tenido que entrenar en lugares separados".

"Así que lograr lo que hemos conseguido en tan poco tiempo demuestra el calibre de los atletas que tenemos ahora".

Cool Runnings: "Somos más que una película"

No se puede hablar de bobsleigh jamaicano sin hablar de Cool Runnings, el apodo del equipo de Calgary 1988 que inició la revolución del bobsleigh jamaicano, y el título de la película de Hollywood sobre su historia.

El equipo de 2022 respeta a los originales, pero quiere forjar su propia identidad y dejar un nuevo legado.

"No nos importa la película", dice Stephens, "pero queremos demostrar que somos algo más que una película, que en realidad somos competidores feroces y que salimos a hacerlo muy bien y a tener una muy buena actuación en los Juegos".

Por primera vez, Jamaica tendrá tres equipos diferentes en unos Juegos: El cuádruple masculino, el doble masculino y el monobob femenino. Un desempate les negó tener cuatro equipos diferentes con los colores de Jamaica para los Juegos de Beijing 2022.

"Es fantástico", dice Shan, "fueron casi cuatro trineos en los Juegos, al equipo femenino sólo le faltó un desempate. Eso demuestra los pasos que ha dado la federación a lo largo de los años, y sólo va a fortalecerse cuanto más apoyo recibamos".

Chris Stokes, uno de los cuatro originales del Calgary 'Cool Runnings' hace 34 años, es ahora Presidente de la Federación Jamaicana de Bobsleigh y Shan tiene grandes esperanzas para el futuro.

"Esperamos empezar a recibir un poco más de apoyo de las organizaciones para ayudarnos a avanzar. Si podemos hacerlo con recursos limitados, imagina lo que podemos hacer con un respaldo realmente fuerte".

Pero, un momento, ¿cómo un hombre que vive en Peterborough se convierte en piloto del equipo jamaicano de bobsleigh?

Shanwayne Stephens (derecha) y Nimroy Turgott después del entrenamiento, junio de 2020 en Peterborough, Inglaterra. (Foto de Shaun Botterill/Getty Images). Foto por 2020 Getty Images

Shanwayne Stephens: la formación de un piloto de bobsleigh

Stephens nació en Jamaica y se trasladó al Reino Unido con su madre hace 20 años. Ahora ya tiene 31 años.

A diferencia de sus compañeros de equipo, Ashley Watson, Matthew Wekpe, Nimroy Turgott y Rolando Reid, que tienen antecedentes deportivos que van desde el atletismo al rugby pasando por la halterofilia, Shan llegó al bobsleigh gracias a su paso por el ejército británico.

"En realidad, llegué al bobsleigh a través de la Real Fuerza Aérea", dice.

En las Fuerzas Aéreas utilizamos el bobsleigh como entrenamiento y desarrollo personal, y un día vi un póster en la pared que decía: "¿Te gustaría hacer esto?".

"Fui a las pruebas y luego he estado literalmente haciendo bobsleigh desde entonces. Empecé a hacer bobsleigh en 2015 con las Fuerzas Aéreas y luego tuve la oportunidad de hacer una prueba con el equipo jamaicano en 2017.

"Y fue entonces cuando conocí a Nimroy. Así que básicamente empezamos a hacer bobsleigh al mismo tiempo y desde entonces estoy con el equipo".

"Empecé como frenador para Jamaica y pasé a conducir para el equipo en 2019".

Bobsleigh: "Es un juego de confianza masivo"

Cuando un trineo se empuja y comienza a descender por la pista de hielo a una velocidad de hasta 150 km/h, el equipo tiene que moverse como uno solo y creer en su piloto.

Al presentarse al principio de nuestra charla, el atleta de empuje Ashley Watson dijo: "Mi trabajo es empujar el trineo más rápido, subirme y rezar para que nos mantenga a salvo", con su mano en el hombro de Stephens.

"Es un juego de gran confianza y confiamos los unos en los otros", dice Shan.

"Llego a la cima de la montaña, miraré a los chicos y sé que van a arrasar en lo más alto de la montaña, como lo puedes ver en sus ojos".

"Y esa confianza en ellos me da confianza para manejar el trineo hacia abajo tan rápido como pueda. Así que sí, esta es una de esas cosas en las que la confianza va en ambos sentidos y definitivamente confiamos el uno en el otro".

¿Idris Elba interpretará a Shanwayne Stephens en Cool Runnings 2?

Si este equipo jamaicano despega en los Juegos de Beijing 2022, ¿quién interpretará al equipo en la próxima película de Hollywood?

"Idris Elba", dice Shanwayne Stephens.

Pero su frenador, Matthew Wekpe, no tiene nada que decir: "No, no, no. Idris Elba no es tan bajo. Es de mi altura. Ese soy yo. Yo soy Idris".

"Shan sería como RoboCop, o alguien bajo... Kevin Hart".

Su historia llegará a una pantalla cuando los entrenamientos de bobsleigh comiencen el 10 de febrero de 2022.

Cómo ver a los equipos jamaicanos de bobsleigh en Beijing 2022

Desde la ceremonia de apertura hasta la acción de los atletas, aquí puede ver los Juegos de Invierno en su región a través de los Socios Oficiales Olímpicos de Radiodifusión.