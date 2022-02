¡Sorpresa! Sakamoto Kaori, primera medallista japonesa en patinaje artístico femenino desde Asada Mao

¿Tiene recompensa el trabajo duro? Si se lo preguntan a Sakamoto Kaori, responderá con un sonoro “¡Sí!”.

“¡Wow! Me ha sorprendido mucho”, dijo Sakamoto el jueves, 17 de febrero, cuando firmó la mejor actuación de su carrera con una puntuación total de 233.13 puntos para ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Sakamoto terminó solo por detrás de Anna Shcherbakova y Alexandra Trusova. Su primera medalla individual en un gran evento internacional. Los resultados son provisionales.

“Al principio no podía procesarlo. He pensado, ‘¿qué está pasando?’. Y cuando he visto el resultado final, se me han empezado a saltar las lágrimas. Estaba demasiado sorprendida para comprender lo que había pasado”.

En sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, Sakamoto se convirtió en la primera medallista japonesa en la competición individual femenina desde que Asada Mao ganó la plata en Vancouver 2010.

El camino de Sakamoto hasta Beijing 2022

Sakamoto no era considerada como favorita al podio en una competición donde ROC presentaba a Shcherbakova, Trusova y Kamila Valieva, que era líder tras el programa corto.

Pero después de superar su mejor marca en el programa corto (79.84), Sakamoto batió también su récord personal en el programa libre con 153.29 puntos para subir al podio.

Sin un triple axel ni saltos cuádruples en su repertorio, Sakamoto parte en desventaja frente al resto de rivales. Pero se muestra muy orgullosa de los elementos que sí consigue y de su talento artístico sobre el hielo.

“He hecho todo lo posible y me ha traído hasta aquí. Nunca sabes lo que puede pasar en unos Juegos Olímpicos, y estoy muy contenta con que todo mi trabajo haya acabado con este resultado"

Sakamoto Kaori impresionó con su programa libre en patinaje artístico. Foto por 2022 Getty Images

En PyeongChang 2018, Sakamoto terminó sexta cuando era aún, según ella misma dice, una adolescente ingenua.

Cuatro años más tarde, en Beijing 2022, logró juntarlo todo en una sola actuación.

“Hace cuatro años, lo fiaba todo a la inercia. Arriesgaba sin pensar en absoluto”, dijo la patinadora de Kobe.

“Era mi primer año en la categoría absoluta y fui a los Juegos Olímpicos sin haber competido antes en un Mundial”, explicó. “Pero esta vez estaba decidida a empezar fuerte y terminar fuerte. No hay comparación”.

Sakamoto aseguró que llegó a pensar en dejar el patinaje artístico antes de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero después de lo que pasó el jueves, ahora quiere seguir por todo el tiempo que pueda.

“Estoy en mi tercer año de universidad y el próximo curso será el último. Pensé como que mi tiempo estaba acabando”.

“Pero en mi interior sé que quiero seguir saltando. Mientras pueda saltar, quiero seguir compitiendo. Seguiré trabajando con la mente puesta en los próximos cuatro años”.