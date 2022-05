Objetivo París 2024: el sistema de clasificación del triatlón, explicado

Después del gran éxito de la adición del relevo mixto en Tokio 2020, el triatlón vuelve a los Juegos Olímpicos en París 2024 con tres eventos.

En Tokio 2020 se vio cómo cambiaban las tornas en la competición masculina. La ausencia de Alistair Brownlee significaba que no habría dudas de que los Juegos finalizarían con un nuevo campeón olímpico. Quien logró el codiciado oro en el Parque Marino de Odaiba fue el noruego Kristian Blummenfelt.

Flora Duffy hizo historia en la competición femenina al convertirse en la primera deportista de Bermudas en ganar una medalla de oro.

El relevo mixto hizo su debut con el equipo de Gran Bretaña coronado como el primer campeón olímpico de la historia en este evento.

Las tres competiciones volverán a disputarse en París 2024. Sin embargo, antes de que se cumplan los sueños de los triatletas en Francia, estos tendrán que clasificarse. Encuentra aquí las respuestas a las principales preguntas sobre el proceso de clasificación del triatlón para París 2024.

¿Cuántos triatletas competirán en París 2024?

En total, 110 atletas competirán en triatlón en París 2024. Como país anfitrión, Francia recibirá cuatro plazas (dos para hombres y dos para mujeres), mientras que otras dos por género serán plazas de universalidad, que se decidirán por la Comisión Tripartita.

Las 102 plazas restantes se asignarán en base a competiciones previas a los Juegos, con un máximo de seis plazas (tres en categoría masculina y tres en femenina) por cada Comité Olímpico Nacional (NOC, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el camino de clasificación en triatlón para París 2024?

Para los 102 triatletas que buscan la clasificación a París 2024 (fuera de la nación anfitriona y las plazas de universalidad), las siguientes competiciones les darán la oportunidad de asegurar su presencia en los Juegos:

Campeonato del Mundo de Relevos Mixtos de World Triathlon 2022. Montreal (Canadá), 26 de junio de 2022

Dos plazas por género serán para los NOCs con mejores posiciones en el Mundial de Relevos Mixtos, que tendrá lugar en Montreal (Canadá), teniendo en cuenta que el NOC no contara ya con la plaza. Si fuera el caso, el billete a París sería para el siguiente NOC en el ranking que fuera elegible. Si el NOC no tiene a dos hombres y dos mujeres elegibles, la plaza pasaría a ser del siguiente NOC mejor posicionado en esta competición.

Campeonatos de Relevos Mixtos de World Triathlon 2023. Hamburgo (Alemania), fecha por confirmar

Dos plazas por género serán para el NOC mejor posicionado en el Campeonato de Relevos Mixtos de World Triathlon en Hamburgo, Alemania, teniendo en cuenta que el NOC no contara ya con la plaza. Si fuera el caso, el billete a París sería para el siguiente NOC en el ranking que fuera elegible. Si el NOC no tiene a dos hombres y dos mujeres elegibles, la plaza pasaría a ser del siguiente NOC mejor posicionado en esta competición.

Ranking de Clasificación Olímpica de Relevos Mixtos de World Triathlon

Los seis NOCs mejor posicionados en el Ranking de Clasificación Olímpica de Relevos Mixtos conseguirán dos plazas por género. En el caso de que el NOC hubiera obtenido ya la clasificación, las plazas se asignarán al siguiente NOC elegible en el ranking. Si el NOC contara con dos hombres y dos mujeres elegibles, las plazas pasarían al siguiente NOC mejor rankeado. Si ningún NOC tuviera dos hombres y dos mujeres elegibles, las cuotas se otorgarían a través del Ranking Individual de World Triathlon.

Evento de Clasificación Olímpica de Relevo Mixto de World Triathlon 2024. Localización y día por definir (entre el 15 de abril y 27 de mayo de 2024)

Los dos NOCs mejor posicionados en el Evento de Clasificación Olímpica de Relevos Mixtos conseguirán dos plazas por género. Los NOCs que ya cuenten con triatletas clasificados no serán elegibles para participar en el evento. En el caso de uno de estos NOCs no cuente con dos hombres y dos mujeres elegibles para clasificar, las plazas se asignarán al siguiente NOC mejor rankeado en el evento o, en caso de que no haya ninguno, la siguiente en el Ranking Olímpico de Relevos Mixtos de World Triathlon.

Ranking Individual de Clasificación Olímpica de World Triathlon. Entre el 27 de mayo de 2022 y el 27 de mayo de 2024

Las plazas por NOCs serán asignadas para los 26 triatletas mejor posicionados en los rankings. En los casos en los que un NOC haya conseguido la plaza o tenga el máximo de cuotas ya asignadas, no recibirán la plaza.

Rankings de World Triathlon Rankings a 27 de mayo de 2024

El NOC mejor posicionado y aún no clasificado para los Juegos recibirá una plaza para su NOC en siguiente orden de prioridad: África, América, Asia, Europa y Oceanía.

Si no hay un NOC elegible según el Ranking de World Triathlon para un continente determinado, la cuota se asignará al NOC del siguiente atleta mejor posicionado, independientemente de su continente. Si un atleta obtiene la cuota a través del Ranking Individual Olímpico, la plaza que obtenga a través del Ranking de World Triathlon se reasignará al siguiente NOC mejor rankeado de ese continente que todavía no haya clasificado.

¿Cuál es el formato de competición y el calendario del triatlón en París 2024?

La competición de triatlón en París 2024 tendrá lugar durante tres días en Pont d'lena, el 30 de julio, 31 de julio y 5 de agosto, y cada sesión tendrá lugar por la mañana, a partir de las 8:00 am (CEST).

Tanto la competición femenina como la masculina se llevarán a cabo cubriendo la distancia olímpica: 1.5 km de nado, 40km en bicicleta y 10km de carrera a pie. No hay eliminatorias ni rondas, por lo que estas competiciones se decidirán en una sola carrera.

La competición de relevos mixtos contará con equipos de cuatro (dos mujeres y dos hombres) compitiendo en un recorrido más corto, lo que hace de esta prueba una carrera frenética y llena de emoción.

LEER MÁS: Anunciado el programa de competición de París 2024

Gran Bretaña se convirtió en campeona por relevos mixtos en Tokio 2020. Foto por LEON NEAL/GETTY IMAGES

Triatletas a tener en cuenta en el camino a París 2024

En la competición femenina, Flora Duffy, de Bermudas, es la vigente campeona olímpica, después de ganar en Tokio 2020 la primera medalla de oro en la historia en los Juegos Olímpicos. En segundo lugar llegó la británica Georgia Taylor-Brown, y el bronce fue para la estadounidense Katie Zaferes. Las tres son campeonas del mundo, así que se espera que estén en la batalla en París 2024.

Otras triatletas en la competición femenina que podrían estar entre las favoritas son la talentosa Laura Lindemann, de Alemania, y Summer Rappaport, de Estados Unidos.

En el lado masculino, se han visto nuevas caras entre los mejores después de años de dominio olímpico de los hermanos británicos Alistair y Jonny Brownlee. Blummenfelt, de Noruega, ganó el oro en Tokio 2020, con el británico Alex Yee llegando en segundo lugar, mientras que Hayden Wilde, de Nueva Zelanda, fue tercero.

Sin embargo, habrá otros que se prevé que estén en la pugna por las medallas, como los españoles Antonio Serrat Seoane y Mario Mola, o el francés Vicent Luis, que es el favorito local tras proclamarse en dos ocasiones campeón del mundo.

LEER MÁS: Cinco cosas que saber sobre Mario Mola

Calendario para la clasificación de triatlón a París 2024

27 de mayo de 2022 - 27 de mayo de 2024: Periodo de clasificación olímpica de World Triathlon

Periodo de clasificación olímpica de World Triathlon 26 de junio de 2022: Campeonato de Relevos Mixtos 2022 de World Triathlon en Montreal (Canadá)

Campeonato de Relevos Mixtos 2022 de World Triathlon en Montreal (Canadá) Por confirmar: Campeonato de Relevos Mixtos 2023 de World Triathlon en Hamburgo (Alemania)

Campeonato de Relevos Mixtos 2023 de World Triathlon en Hamburgo (Alemania) Por confirmar: Fecha límite para los NOCs para enviar sus peticiones a la Comisión Tripartita para plazas de invitación

Fecha límite para los NOCs para enviar sus peticiones a la Comisión Tripartita para plazas de invitación 25 de marzo de 2024: Ranking de clasificación olímpica de relevos mixtos de World Triathlon

Ranking de clasificación olímpica de relevos mixtos de World Triathlon TBD: Evento de clasificación olímpica de relevos mixtos de World Triathlon

Evento de clasificación olímpica de relevos mixtos de World Triathlon 27 de mayo de 2024: Ranking de clasificación olímpica individual de World Triathlon

Ranking de clasificación olímpica individual de World Triathlon 27 de mayo de 2024: Ranking de World Triathlon

Ranking de World Triathlon 3 de junio de 2024: World Triathlon informa a los NOCs y Federaciones Nacionales sus plazas asignadas

World Triathlon informa a los NOCs y Federaciones Nacionales sus plazas asignadas Por confirmar: La Comisión Tripartita confirma por escrito la asignación de las plazas de universalidad

La Comisión Tripartita confirma por escrito la asignación de las plazas de universalidad 17 de junio de 2024: Los NOCs confirman el uso de las plazas asignadas a World Triathlon

Los NOCs confirman el uso de las plazas asignadas a World Triathlon 22 de junio de 2024: World Triathlon reasigna las plazas no utilizadas

World Triathlon reasigna las plazas no utilizadas 8 de julio de 2024: Fecha límite para configurar los participantes por deporte en París 2024

Fecha límite para configurar los participantes por deporte en París 2024 26 de julio-11 de agosto de 2024: Juegos Olímpicos de París 2024.

Si quieres conocer todos los detalles del proceso de clasificación de todos los deportes de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, haz click aquí.