Mundial de Taekwondo 2022: Medallero · México, la gran ganadora

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

México se ha hecho valer en suelo propio al convertirse en la nación con más medallas en el Campeonato del Mundo de Taekwondo 2022 en Guadalajara, que finalizó el 20 de noviembre. No solo lideró el medallero gracias a sus seis medallas, sino que también la atleta Daniela Paola Souza se convirtió en la MVP del evento y Alfonso Victoria , entrenador de la selección Nacional de Taekwondo de México, en el mejor entrenador de categorías femeninas.

Más de

You May Like