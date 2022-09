Mundial de Voleibol 2022: Brasil se venga de Argentina en cuartos de final

Argentina y Brasil tenían una cuenta pendiente desde hace exactamente un año, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por aquel entonces, la selección albiceleste logró su primera medalla olímpica en voleibol desde Seúl 1988 en el partido por el bronce, en el que superó a Brasil, y le alejó del podio por primera vez desde Sídney 2000.

Y el Campeonato del Mundo de voleibol masculino 2022, que tiene lugar en Polonia y Eslovenia, y que finalizará el 11 de septiembre, ha brindado una oportunidad a los brasileños de tener su particular venganza, llevando el 'Clásico' del voleibol latino a los cuartos de final.

Y en esta ocasión, Brasil no claudicó. Con un marcador de 1-3 (16-25; 25-23; 22-25; 21-25), Brasil se ha impuesto a Argentina y avanza a semifinales, dejando fuera del torneo a Argentina.

Ambos eran los únicos equipos latinos en pie tras las eliminaciones de México y Puerto Rico en la fase de grupos y de Cuba en octavos de final.

El partido de cuartos de final, en detalle

Brasil ha comenzado con supremacía el partido, venciendo en el primer set sin dar grandes opciones a Argentina (16-25).

Sin embargo, la escuadra albiceleste no iba a rendirse fácilmente, como ya lo demostró en el partido por el bronce de Tokio 2020. El segundo set fue igualado punto a punto hasta que Argentina aprovechó un bajón de Brasil en los puntos decisivos. Logró ponerse con una ventaja de 21-19, y aunque Brasil intentó remontar y recortó distancias, Argentina quería ganarse el lugar entre los cuatro mejores equipos del mundo y se llevó el segundo set por 25-23.

Pero este set para Argentina pareció encender la chispa de Brasil. Y comenzó el tercer set arrollando. Dos errores propios permitieron que la albiceleste encontrara de nuevo su lugar en el partido y recortó distancias (17-20) para mantener la esperanza viva. No fue suficiente, y los cariocas consiguieron un nuevo set a su favor: 22-25.

Como ocurrió en el tercer set, ver cerca la eliminación activó al equipo que acababa de perder set. Argentina luchó para llevarse el cuarto y llegó a tomar la delantera tras un intercambio de puntos (8-7). Desde ese momento no hizo más que aumentar la distancia respecto a Brasil. Pero los cariocas estaban encaminados a lograr su sexto título y no dudaron en dejarlo claro sobre la pista. Punto a punto remontaron el set hasta llegar al 20-20. Desde ese momento, Brasil tomó la delantera del marcador. Sabía que este podía ser el set definitivo, y no lo dejaron escapar. Cerraron la victoria gracias a un cuarto set de 21-25.

Y gran parte de esta victoria se cimentó en un jugador que ya estaba demostrando su dominadora presencia durante todo el campeonato. Yoandi Leal, nacido en Cuba pero que representa a Brasil desde 2015, llegaba a este partido como el máximo goleador de Brasil. Su veteranía (tiene 34 años) es un plus en la pista, y volvió a sacar su brazo a relucir en los cuartos de final, donde de nuevo ha sido el máximo anotador del encuentro (25 puntos).

Por su parte, uno de los jugadores argentinos más destacados fue el joven Agustín Loser, de 24 años. El nombrado como mejor bloqueador del torneo olímpico de Tokio 2020 fue fiel a su seguridad en la pista y realizó 12 puntos, de los cuales cinco bloqueos en el partido ante Brasil.

El máximo realizador de Argentina fue Bruno Lima, con 13 puntos (1 ace), pero quizá el jugador más remarcable de la selección albiceleste fue el veterano Facundo Conte, quien ha empujó a sus compañeros hasta el final, encendiéndose en el cuarto set con unas paralelas de lujo y acabando el partido con 11 puntos en ataque.

Argentina vs Brasil: resultados

Recuerda aquí todos los resultados de ambos equipos hasta el partido de cuartos de final.

Argentina:

Argentina vs Serbia [octavos de final]: 3-0 (25-23, 25-21, 25-23)

Argentina vs Rep. Islámica de Irán [grupo F]: 2-3

Argentina vs Países Bajos [grupo F]: 2-3

Argentina vs Egipto [grupo F]: 3-2

Brasil:

Brasil vs República Islámica de Irán [octavos de final]: 3-0 (25-17, 25-22, 25-23)

Brasil vs Catar [grupo B]: 3-0

Brasil vs Japón [grupo B]: 3-0

Brasil vs Cuba [grupo B]: 3-2

Horarios de los partidos del Mundial de Voleibol

Sábado, 10 de septiembre

18:00 hora local (13:00 hora en Argentina) – Semifinales, Katowice

21:00 hora local (16:00 hora en Argentina) – Semifinales, Katowice

Domingo, 11 de septiembre

18:00 hora local (13:00 hora en Argentina) – Partido por el bronce, Katowice

21:00 hora local (16:00 hora en Argentina) – Final por el oro, Katowice

Cómo ver las semifinales en el Mundial de 2022 de voleibol masculino

Los partidos del Mundial de Voleibol masculino 2022 en Polonia y Eslovenia se emitirán en exclusiva a través de Volleyball TV de la FIVB, un canal de streaming bajo suscripción.

Todos los partidos de la fase de grupos, y de las eliminatorias, se ofrecerán en directo y bajo demanda en este servicio.