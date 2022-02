Mikaela Shiffrin utiliza los esquís de descenso de Sofia Goggia en la prueba combinada: "Vuela, Mika, tú puedes" 

Mikaela Shiffrin reveló una curiosa anécdota detrás de su gran actuación en el descenso de la combinada femenina de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Tal y como sugirió la leyenda del esquí Lindsey Vonn en la televisión de su país, la estadounidense utilizó un par de esquís prestados por su compañera campeona olímpica Sofia Goggia, que recientemente obtuvo la plata en el descenso olímpico tras recuperarse de una lesión.

Según admitió Shiffrin en la línea de meta el jueves, 17 de febrero, la italiana le dejó una nota adhesiva en los esquís que decía: "Vuelva, Mika, tú puedes".

"Son el par de esquís con los que está compitiendo y entrenando actualmente", dijo la esquiadora de 26 años en la NBC.

"Ella no los necesitaba porque no estaba compitiendo aquí, así que pude probarlos ayer. Y hoy he podido esquiar con ellos. De hecho, me escribió un pequeño mensaje en ellos en una nota adhesiva, cuando lo vi en la salida casi me puse a llorar... Era algo así como: 'Puedes volar con estos esquís', o algo así".

Y añadió: "Una cosa es segura: Sofi está ganando, tiene unos esquís increíbles, su técnico está haciendo un trabajo increíble, pero también gana carreras por su talento, así que son el equipo perfecto. Estoy agradecida por haber podido probarlos, ¡he intentado volar lo mejor que he podido!".

Shiffrin y Goggia están patrocinadas por el mismo fabricante, y hace cuatro años la estadounidense, doble campeona olímpica, prestó sus esquís a Ester Ledecka antes de la carrera de la checa por la medalla de oro en el supergigante de PyeongChang 2018.

"Como esquiadora, cuando repasas tus esquís, usas los que quieres y quizás luego pasas a otro par, tus esquís vuelven a la reserva. Eso fue un poco lo que pasó conmigo y Ester en PyeongChang, que ella usaba mis esquís en el supergigante", explicó Shiffrin.

En los últimos días, la esquiadora nacida en Colorado había apoyado públicamente a Goggia tras su regreso.

Pese a su buen resultado en el descenso de la combinada, donde terminó a 0.56 segundos de la líder, la austriaca Christine Scheyer, Mikaela Shiffrin no pudo completar el eslalon sobre un recorrido que había marcado su entrenador, Mike Day, tal y como pasó en la competición de eslalon.

Dónde ver a el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Desde la Ceremonia de Apertura hasta las competiciones, aquí puedes consultar cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en tu región a través de los Socios Oficiales Olímpicos de Radiodifusión.

CLIC AQUÍ.