Beijing 2022, Día 2: las mejores historias, momentos y récords de los Juegos Paralímpicos de Invierno

El segundo día de competición de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 trajo el primer evento de medalla en para esquí de fondo. Las dos primeras medallas de oro en esta disciplina fueron para atletas de la República Popular China, que en total conquistaron cuatro de los ocho oros en juego de esta jornada.

Zheng Peng encabezó el doblete en la prueba masculina de distancia larga en modalidad sentado, llevándose el triunfo por delante de su compatriota Mao Zhongwu. El bronce fue para el canadiense Colin Cameron. Esta prueba supuso el debut del argentino Nicolás Lima, que finalizó 17º a 11:11.6 de Zheng.

En categoría femenina, Yang Hongqiong batió a una de las grandes favoritas, la estaounidense Oksana Masters, que se llevó la plata. El bronce fue también para una atleta china, Li Panpan.

Mientras tanto, en la competición de para esquí alpino, Alexandra Rexova, de solo 16 años, logró el oro en el supergigante femenino para atletas con discapacidad visual. En la masculina, Neil Simpson logró la primera medalla de oro para Gran Bretaña en Beijing 2022.

En la modalidad sentado masculina, Enrique Plantey igualó el mejor resultado histórico de Argentina con una octava plaza, mientras que el chileno Nicolás Bisquertt fue 12º. En la modalidad de pie, el andorrano Roger Puig no pudo terminar la prueba.

Por último, en la clasificatoria de para snowboard cross, el español Víctor González marcó el 15º tiempo de la categoría LL1 con un mejor crono de 1:19.49 y este lunes, 7 de marzo, luchará por las medallas.

El momento del día

La prueba masculina de supergigante para atletas con discapacidad visual dejó un bello momento de amor fraternal. El británico Neil Simpson ganó la tercera medalla de oro en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno de su país, y la primera en categoría masculina, guiado por su hermano Andrew.

"Aún no lo puedo expresar con palabras", dijo Neil después de la carrera. "El último par de años ha sido bastante convulso con todo lo que ha pasado. Aún no me lo puedo creer".

"Andrew gritaba y yo le decía: 'sí, quizá tenemos un podio. Sí, es exactamente un podio'. Es un subidón, casi indescriptible".

"Sé cómo motivar a Neil y cómo hacer para que esté calmado. La clave es conseguir que él tenga el ánimo adecuado. Él también es bueno haciendo lo mismo conmigo. Sabemos exactamente lo que el otro quiere y necesita", añadió Andrew, su hermano mayor y guía.

Enrique Plantey, en la prueba de descenso sentado de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 Foto por 2022 Getty Images

Atleta del día – Enrique Plantey (Argentina)

El argentino Enrique Plantey se desquitó a lo grande en el segundo día de competición de Beijing 2022 con un octavo puesto en el supergigante masculino, en la modalidad sentado. El neuquino llegó a meta con un tiempo de 1:15.89, a 6:20 del campeón, el noruego Jesper Pedersen.

Es el mejor resultado de un argentino en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, igualando el octavo puesto que también consiguió Carlos Codina en la competición de snowboard cross, clase LL2, de PyeongChang 2018.

Qué ver el Día 3 de Beijing 2022

En el Día 3 de los Juegos Paralímpicos de Invierno llega el momento esperado por muchos, pues este lunes, 7 de marzo, se entregan las primeras medallas en Para snowboard.

Cuatro medallas están en juego, y todas ellas en snowboard cross, donde compite el español Víctor González. La acción en esta disciplina empieza a las 11:30 hora local (4:30, hora peninsular española) con la ronda de cuartos de final en las cuatro categorías. La suya, la LL1, será la tercera en disputarse.

En para esquí alpino, llega el turno de la supercombinada, donde volverán a competir Nicolás Bisquertt (Chile) y Enrique Plantey (Argentina) en la modalidad sentado, mientras que en el andorrano Roger Puig lo hará en la categoría de pie.

Y en para esquí de fondo se disputa la prueba de larga distancia en estilo clásico, que también contará con presencia española. Pol Makuri Redolad participará en la modalidad de pie, que se disputa a las 10:00 hora local (3:00, hora peninsular española).

Todas las medallas del Día 2 en Beijing 2022

Categoría femenina

Para esquí alpino - Supergigante con discapacidad visual

Oro: Alexandra Rexova (Eslovaquia)

Plata: Menna Fitzpatrick (Gran Bretaña)

Bronce: Zhu Daqing (República Popular China)

Para esquí alpino - Supergigante de pie

Oro: Zhang Mengqiu (República Popular China)

Plata: Marie Bochet (Francia)

Bronce: Alana Ramsay (Canadá)

Para esquí alpino - Supergigante sentado

Oro: Muraoka Momoka (Japón)

Plata: Anna-Lena Forster (Alemania)

Bronce: Zhang Wenjing (República Popular China)

Para esquí de fondo - Larga distancia sentado

Oro: Yang Hongqiong (República Popular China)

Plata: Oksana Masters (Estados Unidos)

Bronce: Li Panpan (República Popular China)

Categoría masculina

Para esquí alpino - Supergigante con discapacidad visual

Oro: Neil Simpson (Gran Bretaña)

Plata: Giacomo Bertagnolli (Italia)

Bronce: Johannes Aigner (Austria)

Para esquí alpino - Supergigante de pie

Oro: Liang Jingyi (República Popular China)

Plata: Markus Salcher (Austria)

Bronce: Alexis Guimond (Canadá)

Para esquí alpino - Supergigante sentado

Oro: Jesper Pedersen (Noruega)

Plata: Corey Peters (Nueva Zelanda)

Bronce: Morii Taiki (Japón)

Para esquí de fondo - Larga distancia sentado

Oro: Zheng Peng (República Popular China)

Plata: Mao Zhongwu (República Popular China)

Bronce: Collin Cameron (Canadá)