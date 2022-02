Medallas en Beijing 2022: Austria, oro en el eslalon paralelo por equipos mixtos

Austria es la nueva campeona olímpica en el eslalon paralelo por equipos mixtos, última medalla del esquí alpino en estos Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El equipo austriaco, plata en PyeongChang 2018, derrotó en la final a Alemania con un cuarteto compuesto por Katharina Liensberger, vigente campeona del mundo y plata olímpica en Beijing 2022, Johannes Strolz, plata olímpica también en estos Juegos, Katharina Truppe y Stefan Brennsteiner.

De camino al podio, Austria venció a Eslovenia en cuartos de final (3-1), Noruega en semifinales (2-2, pero con mejor tiempo) y a Alemania en la final (también 2-2, pero con mejor tiempo).

Austria sube un peldaño del podio respecto a PyeongChang 2018, donde ganó la plata con un equipo en el que también estaba Katharina Liensberger. Además, acumula nueve medallas en este evento desde que se estrenó en el Mundial de esquí alpino de 2005: tres oros y tres platas.

Alemania, bronce en el Mundial de 2021, se quedó con la plata con un equipo compuesto por Lena Duerr, cuarta en el eslalon femenino a solo siete centésimas del bronce, Linus Strasser, Emma Aicher y Alexander Schmid.

Shiffrin, sin medalla en Beijing 2022

En el duelo por el bronce, Noruega venció a Estados Unidos con un cuarteto compuesto por Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan, Maria Therese Tviberg y Fabian Wilkens Solheim. Solo Stjernesund y Solheim repetían del equipo que se proclamó campeón del mundo hace un año.

La derrota significó que Mikaela Shiffrin se marchará de estos Juegos Olímpicos de Invierno sin haber podido sumar medalla en ninguno de los seis eventos que ha disputado.

Pese a no subir al podio en este eslalon paralelo por equipos mixtos, Shiffrin alabó a sus compañeros y restó importancia al resultado.

"No estoy decepcionada. He tenido muchas decepciones en estos Juegos, pero lo de hoy no es una de ellas. Lo de hoy es mi recuerdo favorito", aseguró Shiffrin. "Es la mejor forma posible que podía imaginar de terminar unos Juegos, esquiando con tan grandes compañeros".

El equipo de Estados Unidos lo completaron River Radamus, Paula Moltzan y Tommy Ford.

