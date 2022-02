La victoria interior de Elladj Baldé tras perderse los Juegos Olímpicos: "Se trata de encontrar la plenitud en uno mismo"

Elladj Baldé, patinador artístico canadiense, lo tenía todo planeado en su cabeza. En realidad, en su corazón.

Se clasificaría para sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 y volvería a su país natal para patinar allí por primera vez en su carrera con los Anillos Olímpicos corriendo bajo sus cuchillas.

Sin embargo, Baldé terminó cuarto en el Campeonato de Canadá de aquel año y se quedó fuera del equipo de tres integrantes que compitió en Sochi.

Fue uno de los tres ciclos olímpicos que terminaron en decepción para el campeón nacional júnior de 2008.

"Cuando me di cuenta de que los Juegos Olímpicos no eran necesariamente mi camino, perdí por completo el sentido de quién era, porque tenía esta identidad de 'voy a ser un atleta olímpico'", confesó Baldé a Olympics.com en una reciente entrevista exclusiva desde Pekín. "Y como ese no era mi camino, se convirtió en: '¿Quién era yo? Y, '¿Por qué estaba patinando?'".

"Así comenzó este viaje de auto introspección, de: 'Si voy a seguir patinando, tengo que encontrar razones que vengan de dentro'. Porque en ese momento todas las razones eran externas. Así que me pasé meses buscando en lo más profundo de mí. Eso me permitió descubrir quién era yo como artista y empezar a explotar lo que realmente me gusta y lo que más me llena, que es conectar con el público y compartir mi historia, compartir mi don de hacer que la gente sienta cosas sobre el hielo".

Pasaría otro año entero antes de que Baldé empezara a comprender del toro cómo recorrer ese camino del que habla. En el Campeonato de Canadá de 2015, un año en el que dijo que tenía esperanzas de ganar su primer título nacional senior, terminó en un decepcionante sexto lugar.

Pero un viaje a África en las semanas siguientes con su padre ayudó a que esa exploración interior encontrara lo que había estado buscando todo el tiempo.

¿La respuesta? Su propia felicidad. Patinar por Elladj.

Elladj Baldé: "¿Cómo quiero recordar esto?"

El deporte, por definición, es una cuestión de logros. Y los Juegos Olímpicos ofrecen una medida tangible de ello con las medallas: oro, plata, bronce. Pero Baldé, después de perderse los Juegos en 2014 y de iniciar un profundo viaje de autorreflexión, encontró un nuevo propósito en la competición, incluso al mismo tiempo que intentaba formar parte del equipo olímpico para PyeongChang 2018.

"Especialmente el último año (2017-18), fue como: '¿Cómo quiero recordar todo esto (no solo el momento concreto) sino cómo quiero recordar este viaje?'". explicó Baldé, que también es colaborador de Olympics.com.

"Y esto, para mí, tiene mucho más poder a la hora de encontrar la plenitud en ti mismo y en tu vida y en lo que eres, en lugar de basarte en un momento".

Baldé ha aprovechado su pasión por el patinaje y la creación de arte sobre el hielo para ser uno de los patinadores más seguidos en las redes sociales: cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram, y ha utilizado su plataforma y sus vídeos para fomentar las oportunidades de los patinadores pertenecientes a minorías, presionando por una mayor inclusión en el deporte y con el objetivo de animar a los jóvenes (sin importar su origen) a probar el deporte.

El propio Baldé es canadiense de raíces rusas y guineanas.

Y aunque no cumplió su sueño de patinar en unos Juegos Olímpicos, este mes es el reportero de campo de la CBC en Beijing 2022, donde comparte su opinión y entrevista a sus compañeros, amigos y antiguos competidores que buscan logros al más alto nivel.

También está ofreciendo un punto de vista diferente con esa cobertura.

"Nos dicen que el éxito y los logros van a hacernos felices", dijo. "Pero cuando piensas en ello como en un viaje, vives todos los momentos de la forma en que deberían ser vividos y les permites que te den fe, que te ayuden a crecer en una determinada dirección como atleta o como ser humano. Son cosas que conservas para el resto de tu vida y son cosas que viven dentro de ti y que te han aportado momentos de paz".

"Son aquellas cosas que nadie puede arrebatarte".

Elladj Baldé: creando nuevos caminos en el patinaje

A Baldé le gustaría que su trayectoria sirviera de ejemplo para otros: sí, puedes competir al más alto nivel, ganar medallas mundiales, clasificarte para los Juegos Olímpicos, coleccionar trofeos y reconocimientos.

Pero, dice, este deporte es especial: permite la creación desde tantos ángulos diferentes como patinadores compiten en él.

"Me encantaría que esta vez más patinadores dedicaran tiempo a darse cuenta no sólo de quiénes son, sino de cómo pueden aportar eso al hielo, en lugar de limitarse a intentar hacer todas las cosas técnicas con el fin de rendir", afirma Baldé. "El patinaje tiene muchas capas, es un deporte muy bonito. Y también es una forma de arte. Y puedes utilizarlo para expresarte de las formas más bellas".

"Creo que hay espacio para más creatividad", concluyó. "No estoy seguro de cómo entrará en juego o cómo evolucionará, pero sería hermoso verlo".