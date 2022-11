BMX freestyle en el Mundial de Ciclismo Urbano 2022: previa, programa y estrellas a seguir

El Campeonato del Mundo de Ciclismo Urbano de la UCI 2022 tiene lugar del 9 al 13 de noviembre en Abu Dhabi, donde se van a reunir los mejores riders de BMX freestyle del mundo para luchar por el cetro mundial.

También tendrán la oportunidad en este evento de dar un paso hacia adelante en su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Descubre a continuación todo lo que necesitas saber sobre este Mundial.

BMX freestyle en el Mundial de Ciclismo Urbano 2022: ¿dónde y cuándo tiene lugar la competición?

La competición de BMX freestyle comienza el 10 de noviembre con el clasificatorio femenino, mientras que el clasificatorio masculino tendrá lugar un día después, el 11 de noviembre.

Las semifinales, tanto femeninas como masculinas, serán el sábado, 12 de noviembre, y todas las finales están programadas para el domingo, 13.

Por primera vez en la historia, el Mundial tiene lugar en un país de Oriente Medio. En este caso, la ciudad anfitriona es Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.

París 2024: ¿cómo afecta este Mundial a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Aunque en este Mundial de Ciclismo Urbano 2022 pone en liza dos plazas por género para París 2024, estas solo se asignarán después de los resultados de la Serie de Clasificación Olímpica (OQS, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en 2024.

La Serie de Clasificación Olímpica 2024 ofrecerá seis plazas por género a los atletas mejor posicionados (serán plazas nominales). En el caso de que después de la asignación de estas seis cuotas no todos los continentes estén representados en los Juegos, la(s) plaza(s) clasificatorias del Mundial de 2022 se asignarán a los Comités Olímpicos Nacionales de los riders mejor clasificados del (o de los) continente(s) que todavía no estén clasificados.

Es decir, los riders tendrán que esperar hasta 2024 para saber si sus resultados en el Mundial de Ciclismo Urbano 2022 les llevarán a los Juegos Olímpicos. Pero es cierto que una buena posición en este Campeonato del Mundo puede ponerles en la 'pole position' a la hora de adjudicarse la plaza para los Juegos de París 2024.

Riders de BMX freestyle a seguir en el Mundial de 2022

Las hermanas Villegas quieren plantar cara a Worthington, Roberts y Ducarroz

Las mejores de las mejores del mundo participarán en el Mundial de Ciclismo Urbano 2022.

La campeona olímpica, Charlotte Worthington (Gran Bretaña), y la tres veces campeona del mundo, Hannah Roberts (Estados Unidos), son los grandes nombres de la competición femenina. En Tokio 2020, Worthington se convirtió en la primera mujer en la historia en realizar un backflip 360 en competición para conseguir el oro en una edición olímpica en la que su deporte debutó en los Juegos. A la rider a la que 'arrebató' el oro con este truco fue a Roberts, la gran referente del BMX freestyle desde 2017, cuando ganó el Mundial con solo 17 años. Repitió hazaña en 2019 y en 2021.

Nikita Ducarroz, de Suiza, también se encuentra entre las favoritas a subir al podio en el Mundial. A su medalla de bronce en Tokio 2020, sumó la plata mundialista el pasado año. En estos momentos ocupa la primera posición del ranking mundial, por delante precisamente de Roberts y Worthington.

Pero no habrá que perder de vista a las gemelas colombianas Queensaray and Lizsurley Villegas, quienes no dejan de sorprender en el escenario internacional gracias a su valentía y su habilidad. Queen es actualmente 7ª en el ranking mundial, mientras que Liz es 13ª después de haber estado esta temporada tres meses alejada de las pistas por una lesión.

Otras riders a las que prestar atención son las estadounidenses Perris Benegas y Chelsea Wolfe, que ocupan la quinta y sexta posición en el ranking mundial respectivamente, y la alemana Lara Lessman, campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El venezolano Daniel Dhers, entre los favoritos

En el lado masculino, el australiano Logan Martin no solo es el campeón olímpico, sino que también es actualmente el número 1 del ranking mundial. Martin es el vigente campeón del mundo, después de lograr por primera vez el oro en el Mundial en 2017. En 2022 buscará de nuevo subir a lo más alto del podio.

El tres veces campeón de Europa, Anthony Jeanjean, de Francia, es segundo en el ranking mundial y querrá impresionar antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 en suelo propio. Pero para poder subir al podio, tendrá que enfrentar la dura oposición de otro de los grandes favoritos, el venezolano Daniel Dhers, medallista de plata en Tokio 2020.

También habrá que prestar atención al croata Marin Rantes, ganador de la Copa del Mundo en 2018, y al estadounidense Justin Dowell, campeón del mundo en 2018. Rantes llega de recuperarse de una operación, mientras que Dowell ha tenido actuaciones impresionantes el último año, que ha probado con resultados como la medalla de plata en sus primeros X Games en 2021.

Programa del Mundial de Ciclismo Urbano 2022: días y horas

Jueves, 10 de noviembre

15:30-17:00: clasificación femenina (grupo 1)

17:30-19:00: clasificación femenina (grupo 2)

Viernes, 11 de noviembre

12:00-13:45: clasificación masculina (grupo 1)

14:15-16:00: clasificación masculina (grupo 2)

16:30-18:15: clasificación masculina (grupo 3)

18:45-20:30: clasificación masculina (grupo 4)

Sábado, 12 de noviembre

15:30-17:30: semifinales masculinas

18:30-18:30: semifinales femeninas

Domingo, 13 de noviembre

16:30-18:00: final femenina

19:00-20:30: final femenina

Todos los horarios son en hora local en Abu Dhabi. En España son tres horas menos. En Venezuela son ocho horas menos. En Colombia son nueve horas menos.