Daniel Dhers: una inspiración en el BMX freestyle

El venezolano Daniel Dhers está considerado como el Padrino del BMX por muchas razones.

Entre otras, su edad (37 años) y su experiencia.

Como rider de BMX freestyle lo ha ganado todo, incluida una medalla de plata en el debut de su deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero también es padrino de muchos riders. Él entiende el deporte como un lazo de unión entre las personas, y para él ser profesional no es solo ser bueno encima de una bicicleta y hacer trucos increíbles. Para Daniel Dhers ser profesional es ser buena persona, y, por consiguiente, ayudar al resto de riders, aportar cosas positivas a la sociedad y representar a tu país (en este caso Venezuela) de la mejor manera.

Estos trucos fuera de pista de Daniel Dhers son una inspiración para muchos riders que, a pesar de ser sus rivales, no pueden más que hablar sobre él desde la admiración y el agradecimiento. Muchos de ellos han entrenado en cortas o largas estancias en su pista y han conseguido ser mejores gracias a su ayuda.

Esto se palpó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y se volverá a vivir en la próxima gran competición del BMX freestyle internacional, el Campeonato del Mundo de Ciclismo Urbano de la UCI 2022, que se disputa en Abu Dhabi del 9 al 13 de noviembre de 2022 y que sirve como clasificatorio olímpico a París 2024.

Antes de que arranque el Mundial, descubre aquí qué piensan los mejores riders del mundo sobre Dhers, que vuelve a partir como uno de los favoritos a subir al podio en Abu Dhabi.

Nikita Ducarroz y Hannah Roberts sobre Daniel Dhers

De algún modo, Daniel Dhers no solo formó parte del podio masculino de Tokio 2020 en BMX freestyle, sino también del femenino.

Durante la pandemia, y mientras esperaban noticias de la UCI sobre los siguientes eventos clasificatorios de su deporte a los Juegos de 2020, disputados en 2021 debido a la pandemia por COVID-19, Daniel Dhers acogió a otros riders como Nikita Ducarroz y Hannah Roberts en su pista privada en el ‘Daniel Dhers Complex’, en Carolina del Norte.

Esto fue clave para el progreso de Roberts y Ducarroz hasta Tokio 2020, donde ganaron la medalla de plata y de bronce, respectivamente.

“Aquí estamos un grupo pequeño de riders, tenemos los mismos objetivos y estamos trabajando para los Juegos Olímpicos. Nadie tenemos contacto con nadie fuera del grupo y estamos simplemente dando lo mejor de nosotros para seguir entrenando lo mejor que podamos”, contaba una agradecida Nikita Ducarroz sobre el cobijo que les dio Daniel Dhers entonces.

Desde entonces, tanto Roberts como Ducarroz suelen ir frecuentemente a las instalaciones de Dhers, a quien le llaman ‘The Boss’ (‘El jefe’).

Kenneth Tencio y la amistad en su deporte

"Al final de todo somos amigos y estamos simplemente compartiendo la misma pasión. Ojalá que eso se mantenga porque le da ese espíritu al deporte de gozo, de disfrute y no tanto de competencia", contó Kenneth Tencio, de Costa Rica, sobre sus entrenamientos en Estados Unidos con Daniel Dhers y la camaradería que hay en este deporte en una entrevista para Olympics.com antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el costarricense estuvo a un paso de las medallas al finalizar en cuarta posición.

Marin Rantes o cómo ver en Daniel Dhers un padre en el BMX Freestyle

“Siempre estamos los unos para los otros, así que no hay otro mejor deporte que el BMX”, explicaba hace unos meses el croata Marin Rantes para Olympics.com durante el Madrid Urban Sports.

Pero la primera persona que encontró y que le demostró esta magia del BMX Freestyle fue Daniel Dhers, a quien da crédito de uno de los mayores logros de su carrera: ganar la general de la Copa del Mundo de 2018.

“Siempre soñé con ser campeón del mundo y a comienzos de 2018 me mudé a Estados Unidos para estar con Daniel Dhers. Practicar todos los días con Daniel, rodeado de su experiencia y en un lugar maravilloso… Él me ayudó a conseguirlo en un año, y ahora depende de mí volverlo a lograr”, recuerda Rantes.

“Cuando empecé en el BMX, el rider al que admiraba era Daniel, evidentemente. Y entonces me invitó a que fuera a su casa porque yo no tenía un lugar para practicar ni nadie con quien hacerlo. Recuerdo los primeros meses, cuando iba a la pista yo le miraba y seguía sorprendido de estar al lado de él. Me parecía de locos ir al parque, entrenar con él…”, rememora el croata sobre alguien que pasó de ser su ídolo a ser su padre deportivo.

“Él me ha ayudado mucho. Durante el primer año yo no tenía nada de dinero, así que él me ayudó gratuitamente con el alojamiento, con los entrenamientos… Él no es solo un amigo. Él me adoptó y es como si fuera mi padre en BMX. No sé si alguna vez seré capaz de devolverle todo lo que me ha dado”, reconoce.

Rantes sabe a la perfección que Dhers no solo ha tenido ese gesto con él, que es una cuestión de personalidad, que Daniel Dhers es más que un deportista. “Él es así. Siempre está intentando ayudar a todos lo máximo que puede. Y por eso él es quien es y por eso la gente le quiere”, sentencia.