Andrea Fuentes: "Salí de Tokio con el alma rota, pero me sirvió para reafirmar mis objetivos como entrenadora"

Andrea Fuentes fue una de las deportistas españolas que lograron llevar a la natación artística a otro nivel y convertir al deporte en prácticamente un bien nacional, lo que se reflejó en su palmarés, en el que cuenta con cuatro medallas olímpicas (dos platas en Pekín 2008 y una plata y un bronce en Londres 2012).

Y ahora, como entrenadora del equipo de Estados Unidos, también quiere ser parte de un cambio a mejor en su deporte.

A pesar de no haber logrado la clasificación del equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (sí la del dúo), ya tiene París 2024 en su horizonte. Pero el objetivo como entrenadora no pasa solo por los resultados, sino por algo mayor, que ella define como Be a game changer (ser un cambio en el deporte).

Y parece que poco a poco lo está consiguiendo. Con un equipo totalmente renovado, Estados Unidos no se baja del podio en las World Series 2022.

En la primera prueba de las World Series, que fue un evento virtual, Estados Unidos fue tercera en el medallero, con dos oros (uno de ellos en dúo libre). En la segunda, disputada en París (Francia), el Team USA de Andrea Fuentes logró dos oros en categorías olímpicas (dúo libre y equipo técnico), de un total de cinco medallas (dos oros y tres platas). Así, Estados Unidos fue segunda en el medallero, por detrás de España.

Con dos paradas más en mayo, después esperará el Campeonato del Mundo de Natación en Budapest (Hungría), del 18 de junio al 3 de julio, que afronta "con mucha ilusión".

Pero, ¿qué ha cambiado dentro del Team USA para pasar de quedarse a las puertas de Tokio a ser uno de los referentes mundiales en menos de un año?

Descubre las claves del cambio de Andrea Fuentes y de Estados Unidos en esta entrevista con Olympics.com.

Olympics.com (OC): El programa de Estados Unidos ha sido muy exitoso esta temporada. Habéis ganado los dos eventos de las World Series disputados hasta ahora. ¿A qué atribuyes esto?

Andrea Fuentes (A.F.): Este año tenemos un equipo muy unido. Se llevan bien y se nutren las unas a las otras. Es la primera vez que yo puedo seleccionar el equipo y, en este caso, he tenido muy en cuenta la personalidad de cada una porque creo mucho en la mente y en la cohesión del equipo. Creo que es importante que haya una atmósfera en la que cada uno quiera ayudar al otro a crecer.

O.C.: ¿Y personalmente como entrenadora?

Yo también he crecido. Soy relativamente una entrenadora muy nueva, llevo tres años como seleccionadora, y cada mes que pasa aprendo mucho más. Estoy creciendo rápido porque es el principio.

En el equipo técnico, hemos encontrado una forma de trabajar mucho más eficiente; un equilibrio que funciona muy bien, con Anna Voloshyna, que es la otra entrenadora, y Lara Teixeira, que es la high performance manager. Entre las tres creo que también estamos dando ejemplo de equipo unido. Sabemos las fortalezas de cada una y las llevamos al máximo. Quiero agradecer al equipo técnico que tengo al lado y a la organización de USA Artistic Swimming, especialmente a nuestro CEO, Adam Andrasko, porque tiene la filosofía que yo creo que los presidentes de federaciones tienen que tener: athletes first. Y lo está llevando al máximo.

O.C.: Perderos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como equipo sería una gran decepción, ya que trabajasteis mucho para lograr clasificar. ¿Cómo conseguiste dar la vuelta a la situación de manera tan rápida?

A.F.: Aunque el dúo sí que clasificó, no clasificar al equipo para Tokio fue un momento de replantearme muchas cosas. Tokio fue muy duro para mí e incluso me replanteé muchas cosas de mi vida como entrenadora. Y luego pensé que era una prueba del universo. El universo me estaba retando para ver si de verdad quería ser entrenadora. Y dije: 'Te lo voy a demostrar'. Salí de Tokio con el alma un poco rota, pero me sirvió para darme cuenta de que realmente sí que quería conseguir mis objetivos como entrenadora.

O.C.: Y así, ¿cómo comenzasteis la temporada?

A.F.: Al empezar la temporada, el grupo era totalmente renovado [con solo dos componentes respecto al año pasado, Anita Álvarez y Daniela Ramírez], la energía era muy buena. Es un grupo que me motiva mucho a entrenar y a trabajar horas extra porque yo quiero ayudarles. Creo que es una combinación de todo: yo soy otra persona y el grupo, que me ha dado muchísima energía.

O.C.: ¿Qué estás haciendo ahora diferente respecto a antes?

A.F.: En nuestro deporte tradicionalmente se usan muchas horas, en algunos momentos no necesarias. Estoy intentando implantar un sistema en el que no se necesiten 10 horas en la piscina al día. Es importante que el entrenamiento sea más corto y mucho más eficiente. Ahora en 6 horas tenemos que hacer lo que hacíamos en 10, y así ellas pueden estudiar y tener vida, y están más felices en la piscina. Eso es importante para el ambiente que necesitamos y queremos en el equipo.

O.C.: La química en el equipo es muy importante. ¿Qué hacéis fuera de la piscina para asegurar la buena energía?

A.F.: Abrir el canal de comunicación. Nos aseguramos de que ellas puedan sentir que son ellas mismas, que puedan sentirse a gusto dentro de ese grupo de personas y no juzgadas. Tiene que haber una empatía y una manera de ver la vida desde todos los ángulos diferentes porque así es como se puede entender a la gente y sentirse aceptado. Así, nos encontramos en un círculo seguro, en el que no estamos en peligro.

Cuando las situaciones son duras y hay cansancio y presión, seguro que hay problemas. Pero hay que hablarlos y entender. Un problema es una oportunidad para crecer, para aprender y para unir.

O.C.: ¿Tienes algo especial planeado para el Campeonato del Mundo?

A.F.: Vamos a presentar el equipo libre nuevo en el Campeonato del Mundo. Este año ha sido brutal en el sentido de crear nuevas coreografías. Hemos creado 12. Estamos en un momento muy creativo. La estrategia era crear todo lo nuevo ahora, antes del Panamericano, que es donde nos jugamos la plaza olímpica. Y así entonces trabajar solo en ejecución y técnica. El Mundial de Budapest nos pilla con muchísima ilusión porque somos un equipo con mucha luz y vamos con muchas ganas de enseñar las nuevas coreografías y, sobre todo, queremos enseñar al mundo que cada equipo tiene su propio estilo. Esa es una de nuestras fortalezas.

O.C.: ¿Y en qué filosofía se apoyan estas fortalezas?

A.F.: En la primera reunión con ellas les enseñé una lista de valores del equipo y una de las cosas era: 'Be a game changer'. Yo quiero que estas chicas evolucionen el deporte, no que simplemente sigan lo que pone en el libro. Quiero que ellas aporten al deporte y que lo cambien a mejor. Ese es uno de nuestros valores como equipo y uno de nuestros objetivos: hacer que este deporte vaya a un lugar mejor gracias a nuestra aportación. Por eso nuestras coreografías, nuestros elementos y nuestra filosofía es un poco diferente porque creemos en la evolución. Esto es lo que nos hace felices.