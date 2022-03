Alexa Moreno y cuando llega el momento de parar

Aunque en 2021 Alexa Moreno ha brillado como nunca sobre los tapetes, la gimnasta mexicana también ha aprendido a parar cuando es justo y necesario. Tras su exitosa participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha decidido darse una pausa que el tiempo dirá si es temporal o permanente.

En aquella prueba de salto de potro de Tokio 2020 finalizó cuarta, quedando a 17 centésimas de subir al podio. A pesar de la comprensible expectación suscitada por su buen resultado en el mayor escenario deportivo mundial, pronto dio señales de necesitar al menos un descanso.

El 4 de agosto, tras su participación en Tokio 2020, publicó en sus redes un mensaje en esa dirección:

"Es momento de cerrar este ciclo, uno que ha sido especialmente complicado en más de un sentido. Me quedo tranquila con mi participación. Sé que no fue perfecta, pero estoy muy, muy feliz de haber podido competir en todos los aparatos y cumplir con mi objetivo [...]. Ahora es tiempo de al fin descansar y pensar en lo que habrá en mi futuro próximo".

Desde entonces, la gimnasta mexicana se ha sometido a procedimientos quirúrgicos tras años de competiciones y ha anunciado que no competirá en 2022 para poder recuperarse. A principios de febrero se sometió a una artroscopia, una visualización de los meniscos, y a una limpieza articular en los tobillos. Eso le aleja de competir en el Campeonato del Mundo, que se celebrará a finales de noviembre.

“Probablemente no compita este año. Tengo meses sin entrenar bien. Me tengo que recuperar del hombro, no me he subido a las barras. La gimnasia no es fácil de retomar, es mucho riesgo. Necesito estar al 100 para entrar en modo competitivo, no quiero dar un papel medio. Al siguiente año tal vez sí”, dijo a mediados de febrero Moreno en un encuentro con periodistas.

Moreno pide calma a su proceso de decisión. Su participación en París 2024 es una incógnita también para ella.

“Este año más que nada es enfocarme en mi recuperación física, que es lo primordial; después, iré viendo cómo retomo la situación del deporte, que no es nada sencillo; la verdad, pensar en un ciclo olímpico es algo serio", comentó.

“No estoy al 100. Es una cuestión mental. Es mucho el peso psicológico que empezamos a acarrear nosotros. Estaba entre seis y ocho horas en el gimnasio, ir a fisioterapia dos horas y media, las horas de comida, dormir... No puedes hacer nada. Tienes que tomar decisiones, y no se pueden tomar a la ligera”.

Si finalmente acude a París 2024, serán los terceros Juegos Olímpicos de la mexicana, que debutó en Río 2016.

Entre los logros de su carrera está el haberse convertido, en 2018, en la primera atleta de su país ganadora de una medalla en un Campeonato del Mundo de Gimnasia. Aquel bronce en Doha le puso en el mismo podio que la estadounidense Simone Biles, quien se hizo con el oro y que en Tokio 2020 se convertiría, precisamente, en abanderada y defensora de los atletas que saben parar.

Shallon Olsen, Simone Biles y Alexa Moreno compusieron el podio de los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística de 2018 en Doha.

Después de competir en Río 2016, Alexa Moreno tampoco tenía claro si quería completar un nuevo ciclo olímpico. Entonces siguió entrenando, aunque a menor ritmo, para centrarse en su carrera universitaria de Arquitectura.

En esta ocasión Alexa piensa en estudiar una maestría y el llevar a cabo un proyecto personal.

“Me gustaría fomentar un lugar donde entrenar. Mi meta a largo plazo es hacer un centro de alto rendimiento para gimnasia en específico que tenga condiciones para un equipo nacional donde no tengas que estar pensando que se caiga la barra. No me gustaría que siguieran batallando en ese aspecto”, dijo.

En aquella ocasión no fue hasta principios de 2018 cuando anunció su decisión de presentarse a los selectivos y participar en Tokio 2020. Como entonces, esta vez su participación en el próximo ciclo olímpico de cara 2024 aún no está clara.

Por en estos momentos Moreno ha decidido parar, y ponerse a ella misma por delante del deporte.