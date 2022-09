Wie kann man sich für das Trampolinturnen in Paris 2024 qualifizieren? Das Olympia-Qualifikationssystem

Insgesamt 32 Trampolinturnerinnen und Trampolinturner werden die Turnfans in Paris 2024 mit ihren akrobatischen Fähigkeiten und ihrer Sportlichkeit in den Bann ziehen. Bevor sie in der Bercy Arena an den Start gehen, müssen sie sich ihren Platz bei den Olympischen Spielen sichern. Im Folgenden erfahren Sie alles über die Anzahl der Athleten, die zu beobachtenden Stars und den Weg zur Qualifikation.