Publication des Playbooks de Beijing 2022

Les deux Playbooks, le premier destiné aux athlètes et aux officiels d’équipe, le second à toutes les autres parties prenantes, fournissent des directives complètes relatives à la COVID-19 qui aideront les participants à se préparer au voyage et à l’arrivée en Chine, puis à remplir leur rôle aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver, et enfin à leur départ de Beijing.

Téléchargez les Playbooks ici (en anglais)

S'exprimant à propos des Playbooks, Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO, a indiqué : "Les Playbooks définissent une stratégie pour faire en sorte que les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et par conséquent la population locale, soient en parfaite sécurité et restent en bonne santé pendant la période des Jeux. Ils ont été élaborés conjointement par le CIO, l'IPC et le comité d’organisation de Beijing 2022, en tenant compte des avis scientifiques les plus récents et des mesures de protection éprouvées mises en œuvre pendant la pandémie. Cela inclut les enseignements importants tirés des événements sportifs internationaux organisés ces derniers mois."

Et de poursuivre : "Nous voulons que tout le monde aux Jeux soit en sécurité, c'est pourquoi nous demandons à tous les participants de suivre ces directives. En veillant à ce que tout le monde reste en bonne santé, nous pourrons nous concentrer sur les éléments fondamentaux des Jeux Olympiques et Paralympiques, à savoir les athlètes et le sport".

Colleen Wrenn, responsable à l'IPC de la livraison des Jeux Paralympiques, a confié pour sa part : "Les douze derniers mois en particulier ont prouvé que de grands événements sportifs associant de multiples parties prenantes issues de la planète entière peuvent être organisés en toute sécurité, à condition que toutes les personnes engagées suivent les mesures anti-COVID-19 décrites par les organisateurs."

Avec la pandémie de COVID-19 qui perdure, absolument personne ne peut se permettre d'être complaisant dans le cadre de la participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Il est donc crucial que tous ceux qui prévoient d’assister aux Jeux suivent les principes des Playbooks, lesquels sont basés sur les derniers avis scientifiques et les principaux enseignements tirés d'autres événements."

Han Zirong, vice-présidente et secrétaire générale du comité d’organisation de Beijing 2022, a déclaré : "Beijing 2022 souhaite la bienvenue en Chine aux athlètes et à toutes les autres parties prenantes du monde entier pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Après des discussions et des consultations approfondies, le CIO, l'IPC et le comité d’organisation de Beijing 2022 ont élaboré conjointement la première édition des Playbooks de Beijing 2022. Ces Playbooks sont le fruit du consensus de toutes les parties concernées. Lors de l'élaboration des Playbooks, nous avons placé la priorité absolue sur la sécurité et la protection de la santé de tous les participants aux Jeux, notamment des athlètes, ainsi que de la population chinoise. Nous nous sommes inspirés de l'expérience d'autres événements sportifs internationaux et de la politique anti-COVID-19 actuellement en vigueur en Chine. Nous travaillerons avec toutes les parties prenantes à la mise en application des Playbooks et, ensemble, nous offrirons au monde des Jeux simplifiés, sûrs et splendides."

Les deux Playbooks couvrent les diverses étapes du parcours que devront suivre tous les participants aux Jeux, détaillant les conditions d'entrée et les mesures qui seront mises en place dans le cadre du système de gestion en circuit fermé. Ils donnent des précisions sur les règles clés exposées lors de la récente réunion de la commission exécutive du CIO. Les principes clés énoncés dans les Playbooks sont les suivants :

Gestion en circuit fermé - Pour permettre à chacun d'effectuer les activités quotidiennes qui sont essentielles à son rôle pendant les Jeux, un système spécial a été défini pour assurer la sécurité des participants aux Jeux et de la population chinoise en réduisant les interactions inutiles. Ce système en circuit fermé permet aux participants aux Jeux d'entrer en Chine sans être soumis à une quarantaine obligatoire de 21 jours, pour autant qu'ils soient complètement vaccinés conformément aux Playbooks.

Vaccination - Il est prouvé que les vaccins réduisent les contaminations et la transmission de la COVID-19 ; ils constituent un facteur clé pour permettre aux activités de se dérouler en toute sécurité. Pour être admis dans le système en circuit fermé sans mise en quarantaine, il sera obligatoire d'être entièrement vacciné au moins 14 jours avant le départ pour la Chine. Toute personne n’étant pas complètement vaccinée conformément aux Playbooks sera placée en quarantaine pendant 21 jours à son arrivée à Beijing. Pour les athlètes et les officiels d’équipe, des exceptions pourront être accordées au cas par cas, sur justification médicale.

Tester, tracer et isoler - Des protocoles stricts seront en place pour identifier au plus vite les porteurs du virus de la COVID-19 au moyen de tests de dépistage ; pour savoir à qui la maladie a pu être transmise par le traçage des contacts ; et pour avoir recours à l’isolement et la quarantaine pour stopper la propagation du virus.

Réduire au minimum les interactions physiques - La COVID-19 se transmet principalement par de petites particules liquides que nous expulsons en toussant, en éternuant, en parlant, en criant ou en chantant. C’est pourquoi il est important d’être vacciné, de limiter les interactions physiques, de porter un masque et d’éviter les espaces clos, les endroits bondés et les lieux où les contacts sont étroits.

L’hygiène : Les règles élémentaires d'une bonne hygiène sont importantes pour assurer la sécurité de tous - se laver régulièrement et soigneusement les mains, désinfecter les surfaces, éviter de se toucher le visage et porter un masque tout le temps.

Agents de liaison COVID-19 - Chaque organisation participant aux Jeux sera bientôt invitée à désigner un ou plusieurs agents de liaison COVID-19. Les agents de liaison COVID-19 prêteront assistance aux participants aux Jeux et s’assureront qu'ils comprennent le contenu des Playbooks et l'importance de s'y conformer.

La publication de la deuxième édition des Playbooks est prévue d’ici la fin de l'année, en amont des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022 et des Jeux Paralympiques d'hiver qui auront lieu du 4 au 13 mars 2022.

