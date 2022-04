Le président du CIO adresse une lettre aux volontaires de Beijing 2022

Chers volontaires,

Aujourd'hui, vous êtes tous sortis de quarantaine après votre expérience de volontariat olympique. Je ne peux qu'imaginer l'émotion que vous devez ressentir à l'idée de retrouver enfin vos amis et votre famille, que vous n'avez pas vus depuis si longtemps. Profitez pleinement de ce moment et partagez généreusement vos nombreux souvenirs olympiques.

À cette occasion, je tiens à exprimer notre profonde gratitude et notre admiration à vous tous, les volontaires de Beijing 2022.

Vous pouvez retirer une grande fierté du fait que lorsque Beijing est entrée dans l'histoire en devenant la première ville au monde à avoir accueilli les deux éditions, d'été et d’hiver, des Jeux Olympiques, vous avez joué un rôle essentiel dans l'écriture de ce glorieux chapitre de l'histoire olympique.

Vous avez réussi - vous avez fait en sorte que ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver aient lieu !

L'affection et la passion sincères pour les Jeux Olympiques que vous avez manifestées ont vraiment fait chaud au cœur. Les athlètes ont ressenti cette passion, nous tous, membres de la communauté olympique, l'avons ressentie, et nous vous en serons éternellement reconnaissants.

Tout comme les athlètes, vous avez démontré que nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts qu’ensemble - en faisant preuve de solidarité.

Au nom de toute la communauté olympique, je vous dis : merci, chers volontaires, pour votre magnifique contribution au grand succès des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Vos sourires ont réchauffé nos cœurs.

Je voudrais donc répéter ce que j'ai dit lors de la cérémonie de clôture :

志愿者 谢谢你们 ! (Merci à vous, les volontaires !) 谢谢你们, 中国朋友! (Merci à nos amis chinois)

Lausanne, le 7 avril 2022,

Thomas Bach