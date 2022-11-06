体操世锦赛收官日：邹敬园登顶双杠最高领奖台

在男子双杠决赛中，2020年东京奥运会该项目冠军邹敬园以16.166的高分夺得冠军。德国选手卢卡斯·道塞尔15.500分位居亚军、菲律宾名将卡洛斯·埃德里尔·尤洛以15.366分收获一枚铜牌。

赛后邹敬园在接受采访时表示：“今天是我第一次完成这个难度6.9的成套动作。最初我本来是想坚持原计划，做难度6.5的成套动作，然后力争完美完成。”

“但是最终我觉得挑战自我，选择难度更高的动作。大家能够看到比赛中我有些抖，我确实有点压力。但是我对自己最终的表现感到满意。”

邹敬园在2022年利物浦体操世锦赛男子双杠决赛中

其它项目方面，亚美尼亚选手阿图尔·达夫特扬一15.050分力压菲律宾选手卡洛斯·埃德里尔·尤洛的14.950分夺得男子跳马冠军，乌克兰选手伊格尔·拉蒂维洛夫以14.733分位列季军。

男子单杠方面，美国选手布洛迪·马龙以14.800分摘得金牌，日本名将、该项目奥运冠军桥本大辉14.700分收获银牌，巴西选手亚瑟·马里亚诺14.460分夺得铜牌。中国选手孙炜（14.433）和张博恒（14.400）分列第四和第五。

女子平衡木决赛中，日本选手渡边叶月以13.600分夺冠，加拿大选手埃尔萨贝斯·布莱克13.566分摘银，另一位日本选手宫田笙子13.533分收获铜牌。中国选手欧玉珊13.000分位列第六。

女子自由操决赛上，英国选手杰西卡·加迪洛娃以14.200分位列第一，美国选手乔丹·柴尔斯13.833收获银牌，新科女子全能世界冠军巴西名将瑞贝卡·安德拉德13.733分摘得铜牌。