“雅思”组合再度携手征战亚锦赛

被球迷亲切称为“雅思”组合的中国羽毛球混双搭档郑思维/黄雅琼组合在2020年东京奥运会周期一直是中国羽毛球队最稳定的夺牌点，长年霸占着混双世界第一的宝座。

2017年10月开始携手的二人都来自浙江，在省队就有过搭档的经历。因此他们“出道即巅峰”，连续斩获冠军的他们一飞冲天，世界排名迅速飙升。在2018年和2019年斩获多项赛事冠军，其中就包括分量十足的世锦赛两连冠。

延期至2021年举行的2020年东京奥运会冠军是他们一直期待的目标，也是多年来激励他们不断前进，挑战自己极限的动力所在。奥运赛场上，以头号种子、夺冠大热身份参赛的他们顺利闯进决赛，但是最终和队友王懿律/黄东萍组合苦战三局败北，无缘金牌和冠军大满贯的成就。

郑思维/黄雅琼组合在2020年东京奥运会上收获混双银牌 照片出自： 2021 Getty Images

东京奥运会混双决赛可以看做是中国羽毛球队混双项目“改朝换代”的时刻。日本归来的一个月后，两对奥运冠亚军组合在陕西举行的全运会决赛中再次相遇，同样的三局激战，同样是“黄鸭”组合笑到了最后。

连续两次决赛失利给雅思组合带来了巨大的心理压力，以往场上舍我其谁的霸气不见了，更多的是不自信和不坚决。2021年底，二人在世锦赛被爆出大冷门，遭遇一轮游。那场失利也最终导致了二人在2022年初被拆对。教练团队给他们安排了新搭档，期待能够迎来新气象，也给二人一些时间来重新寻找信心。郑思维搭档张殊贤，黄雅琼搭档欧烜屹。

两对新组合在今年3月举行的德国公开赛上完成了国际赛场首秀，郑思维/张殊贤组合遭遇一轮游；欧烜屹/黄雅琼组合则是闯进了决赛，最终不敌现世界排名第一的泰国混双组合、德差波/沙西丽组合。

之后的全英公开赛，“雅思”组合再次携手参赛，最终和“黄鸭”组合在半决赛相遇。这一次双方再次打满3局，雅思再度败北，失利的两局分差都比较大。王懿律/黄东萍组合最终不敌日本组合渡边勇大/东野有纱，位居亚军。

4月的两站韩国赛事中，欧烜屹/黄雅琼组合参加了两站赛事：在韩国公开赛止步四分之一决赛无缘四强，在韩国大师赛上闯进决赛，输给了“黄鸭”组合。

郑思维/张殊贤组合则是缺席了韩国公开赛的争夺，在韩国大师赛四分之一决赛中不敌韩国组合陈永/李幽琳。

如今，雅思组合将在亚锦赛上重新联手，以头号种子身份出战。他们的首轮对手是泰国组合拉查波/关茶诺。

除亚锦赛外，之后的泰国公开赛上两人也将继续携手参加混双比赛。

展望2024年巴黎奥运会，雅思组合能否还有机会实现他们多年来的梦想仍是未知数。但在此之前，他们首先需要以成绩说话，来打动教练组将这对曾经叱咤羽坛的冠军组合重新固定下来。

再度携手的雅思组合能否再次腾飞，我们拭目以待。