郑钦文：法网只是我的起点

2022年法网公开赛上，中国小将郑钦文的表现令球迷眼前一亮。闯进第四轮的她已经取得了中国球员自2020年以来（那一年张帅闯进法网女单16强赛）在法网赛场上的最好成绩。

和许多中国女子运动员最初选择和体育结缘的原因相同，小时候身体不好、总生病的郑钦文同样是因为父母希望她通过运动而增强体质的原因而接触体育运动。2008年北京奥运会现场观看网球比赛的经历（当时她6岁）让网球运动在她心中萌芽。

在正式接触网球之前，她先打了两年乒乓球，但是由于对乒乓球不太感兴趣，同时觉得网球场更大，可以让自己做更多的事情，最终转战网球场。

随着她不断展现天赋和潜力，父母决定将她送到武汉去接受李娜启蒙教练夏溪瑶的训练，此后转投名师余丽桥，前往北京接受李娜教练卡洛斯的指导让她的实力突飞猛进，这一切都和李娜当年的成长轨迹高度重合。

郑钦文的偶像李娜在2011年斩获法网冠军 照片出自： 2011 Getty Images

作为首位赢得大满贯赛事冠军的亚洲人，当年李娜的成就在郑钦文幼小的心灵上留下了深深的烙印。在本届法网第三轮击败科内后的新闻发布会上，郑钦文表示：“她是亚洲第一位赢得法网冠军的球员，也是亚洲第一位大满贯冠军。这就像是她给了我一个小小的梦想，让我感觉到亚洲人也可以在网球领域有所作为。因为第一个冠军总是很特别，特别是在那个时候我还很年轻。”

和偶像李娜相比，郑钦文拥有更好的身体天赋，身高达到1米80的她在速度和力量上都可以和欧美顶尖选手相媲美。属于力量型选手的她据报道在17岁时发球速度就能达到170公里/小时。

在谈到自己的特点时，她在接受采访时说道：“我是一个非常具有进攻性的球员，但之前就是缺乏耐心。后来我就一直调整，在保持进攻犀利的同时，让自己冷静下来，一分一分去处理，目前我觉得自己还是做得不错。”

2019年开始，她和家人来到西班牙巴塞罗那生活训练，从那时起她的世界排名从650位开始不断攀升，并于2021年6月首次跻身世界前200。

郑钦文在2022年澳网公开赛上完成大满贯赛事首秀 照片出自： 2022 Getty Images

本赛季开始前，郑钦文的世界排名来到126位，今年初的澳网是她生涯首次参加大满贯赛事。从资格赛打起的她如愿跻身正赛，并在首轮2-1淘汰了白俄罗斯选手萨斯诺维奇。尽管第二轮不敌赛会5号种子、希腊选手玛利亚·萨卡里，但是无碍她的世界排名飙升至第80位。

今年的法网公开赛开始前，她的世界排名已经来到第74位。已经有过大满贯赛事参赛经历的她首次征战大满贯红土赛事多了一份从容。以前专注于通过猛攻分胜负的她在法网赛场上耐心渐长，开始通过相持和对手周旋，在球路和技术的选择上也更加丰富。当然，她的进攻水平依旧在线。

首轮对阵比利时球员扎涅夫斯卡，她以2-0轻松取胜。次轮对阵曾经的法网冠军以及前世界排名第一球员西蒙娜·哈勒普（罗马尼亚），她在2-6大比分先负一盘的情况下没有迷失自我，反而以6-2和6-1还以颜色，2-1逆转取胜爆出冷门。第三轮对阵本土选手阿莉泽·科内，郑钦文锐不可当，首盘6-0拿下后第二盘3-0领先时对手退赛，连赢9局令人印象深刻。

她的第四轮对手是现世界排名第一的波兰20岁小将斯瓦泰克，后者是2020年法网冠军得主，在双方交锋前已经取得31连胜，超过一个月时间里未失一盘。

这一次，奇迹没有发生，郑钦文以1-2的总比分败北。

双方的首局比赛中，郑钦文在开局即被破发的情况下奋起直追，面对世界“一姐”敢打敢拼，将比赛拖入抢七并以7-5获胜令人印象深刻。第二盘第四局开始前，她因为腿部不适而缠上了绷带。明显能够看出，腿伤对于她的跑动和发力都产生了影响，无法再像第一盘一样和对手力拼。

首次参加法网即闯进16强已经是一个不俗的成就，成为继郑洁、李娜、张帅之后第三位闯进法网该阶段的中国大陆运动员。

面对如此出色的成绩，郑钦文保持者一颗平常心。正如她在第三轮获胜后在新闻发布会上所讲：“这次来到法网，场上的每一分我都会努力去争取，好好享受比赛。能够在这么大的舞台打球，我会当做一个荣幸，一个机遇。我的法网目标还没有实现，现在这里只是个起点。”

受伤后的郑钦文在2022年法网16强对阵斯瓦泰克的比赛中奋力回球 照片出自： Ryan Pierse

郑钦文表示此前同龄选手已经取得举世瞩目的突出成绩曾经让她感到“蛮着急的”，但是如今的她已经放平了心态，认为“每个人的脚步是不一样的，应该更专注于自己”。

对于19岁的郑钦文而言，她的职业生涯才刚刚起步。法网首秀的成功将是她未来冲击更高荣誉的奠基石，她能否接过偶像李娜的衣钵，斩获法网冠军令人期待。今年2月份接受国际网球联合会采访时，郑钦文已经给自己定下了一个小目标，当时她说道：“我希望五年后我手中至少拥有一个大满贯冠军，人们说我在红土上表现更好，我也很喜欢法网。如果我能拿到至少一个大满贯的话，我第一个想要赢得的就是法网冠军。”

取得如此成功的法网正赛首秀，郑钦文的未来值得期待。