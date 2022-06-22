张雨霏摘200蝶铜牌：参加世锦赛有压力，这是冠军的必经之路

2020年东京奥运会女子200米蝶泳冠军张雨霏在本届世锦赛上并未处在最佳状态，斩获100米蝶泳铜牌的中国名将在200米蝶泳项目上以预赛第6、半决赛第5的成绩锁定了今天的决赛席位。

决赛中，张雨霏出发反应第一，前100米保持领先。100米转身后，半决赛排名第一，刷新世界青年纪录的15岁加拿大选手萨莫尔·麦金托什占据领先位置，美国选手雷根·史密斯也超越了张雨霏。150米转身后，另一位美国选手弗里金格也干了上来，张雨霏的位置一度落到第四。

但是她凭借最后时刻的顽强一搏，最终锁定了一枚铜牌。成绩为2分06秒32。麦金托什夺冠，成绩为2分05秒20， 这个成绩再度刷新了世界青年纪录；美国选手弗里金格收获银牌，成绩为2分06秒08。

赛后，张雨霏在混合采访区接受了Olympics.com前线记者的采访，分享了自己在本届赛事上的感受。她表示：“去年奥运会上我得到了金牌，所以这次参加布达佩斯世锦赛我是有压力的，而且之前的训练也不是特别系统。今天决赛之前，我的目标就是尽量能够站上领奖台，如果可以的话，我希望可以得到金牌。但是，确实，不系统训练是不行的。经过今年、明年、后年的世界大赛，我一定会把我的愿望达成。

东京奥运会上斩获2金2银之后，张雨霏一跃成为中国游泳队的新领军人。在被问到成为瞩目焦点对她而言是压力还是动力的时候，张雨霏说道：“所有人都看着我，所以我这次真的很有压力。这场200米蝶泳之前，我经过了大概四天的心理斗争，跟教练商量了很多，他也是在不断开导我放下包袱。我认为这是得到冠军之后的必经之路吧。我会尽力把这条路走好，走稳，争取让我的运动生涯更长。”