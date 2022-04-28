张雨霏2022年首秀亮眼，创女子100米蝶泳今年最好成绩

受疫情影响，原计划4月举行的全国游泳冠军赛暨亚运会和世锦赛选拔赛延期。上海游泳队为了检验训练成果、激励运动员的斗志，特举行为期三天的春季大奖赛，也被视为升级版的队内测验。来自上海、江苏和山东队的部分运动员此番参赛，当天的首日赛程进行了8个项目的角逐。

为模拟世界大赛的竞争激烈程度，张雨霏所参加的100米蝶泳与男队员同场竞技，上午预赛时她游出56秒49，下午的决赛成绩为56秒56，成绩均为今年世界领先。张雨霏认为这次比赛“达到了预期目标”。

东京奥运会上，张雨霏大放异彩一人收获2金2银。4月19日，她刚刚庆祝了自己的24岁生日，并表示：“24年，唯一不变的就是这只小美人鱼还在水里遨游。”

张雨霏微博@o张雨霏o截图

教练崔登荣透露，进入巴黎奥运周期，他为张雨霏设计了“三年规划”，通过包括CrossFit混合健身、无器械自重等陆上训练，以及水槽训练等方式增强体能和身体机能，训练量和强度大大增强，同时还需要继续提高比赛强度。

为了有效调节封闭训练的氛围和运动员心情，崔登荣在热身训练环节让运动员跳起了正在网络上走红的刘畊宏健身操和欢快的搏击操，张雨霏和队友们练得乐在其中。

“我们不能沿用东京奥运会的备战训练方式，要按照张雨霏的情况，让她保持良好的心态和状态，调整训练方式，提高训练积极性，有针对性地学习和提高。”崔登荣说。

张雨霏将在29日出战200米自由泳。

（选自：新华社）