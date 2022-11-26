2014年索契冬奥会上勇夺女子1000米速度滑冰金牌的张虹创造了中国速滑的历史，成为首位赢得冬奥会该运动金牌的中国运动员。

2022年11月25日，她在瑞士举行的捐赠仪式中将自己在索契冬奥会创造历史时脚穿的战靴捐赠给了奥林匹克博物馆。