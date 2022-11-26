2022年11月25日，中国冬奥历史首枚速度滑冰金牌得主张虹向奥林匹克博物馆捐赠了自己在2014年索契冬奥会上创造历史时穿着的那双意义非凡的冰鞋。
2014年索契冬奥会上勇夺女子1000米速度滑冰金牌的张虹创造了中国速滑的历史，成为首位赢得冬奥会该运动金牌的中国运动员。
2022年11月25日，她在瑞士举行的捐赠仪式中将自己在索契冬奥会创造历史时脚穿的战靴捐赠给了奥林匹克博物馆。
捐赠仪式过程中，张虹表示：“这双鞋的鞋面是国产的，冰刀是我的教练亲手磨出来的，我也想通过这双冰刀向国际展示我们中国科技。（冰刀）放在家里并不能体现它的价值，你要让人们看到它，它才会更有意义。”
国际奥委会副主席黄思绵作为博物馆代表接受了捐赠后发言表示：“我相信张虹的捐赠能够激励更多的中国的青少年参与体育活动，为中国争取更多的奥运会的奖牌。”
张虹运动生涯中共参加过两届冬奥会，分别是2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会。
在索契冬奥会上除赢得1000米金牌外，在500米项目上和奖牌差之毫厘，位列第四名。
平昌冬奥会上，张虹在500米和1000米项目上分别位列第15和第11。
退役后，张虹于2018年成为国际奥委会运动员委员会委员。另外，她还是第四届冬季青奥会——2024年江原道冬青奥会协调委员会主席以及2026年冬奥会评估委员会、未来冬奥会主办委员会委员。
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