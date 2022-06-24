2022年罗马滑板街式赛锦标赛：曾文蕙即将开启通往巴黎2024之路

作为唯一一位参加奥运会滑板街式赛的中国运动员，曾文蕙在赛场上展现了不俗的实力，最终获得了第6名的成绩。虽然无缘领奖台，但是她对自己的表现感到满意。

曾文蕙从事滑板运动是“半路出家”，6岁开始练习武术的曾文蕙在2016年滑板确定入选2020年东京奥运会竞赛项目后通过中国滑板队的跨界选才，正式踏上了滑板之路。

四年多的时间，她就凭借自己的天赋和努力先后站上了亚运会（第4名）、世锦赛以及奥运会（第6名）的舞台，在国内赛场上，目前她已经鲜有对手。

曾文蕙在2020年东京奥运会女子滑板街式赛预赛中展示技巧 照片出自： 2021 Getty Images

回首东京

结束2020年东京奥运会征程后，曾文蕙在全运会上无悬念夺得冠军，赛后接受《新京报》采访时，她分享了自己在东京奥运会最后时刻的心路历程。

在决赛技巧展示环节，倒数第二个“大招”完成“尖翻50-50”动作后，曾文蕙的排名上升至第4位。如果最后一个动作选择难度更高的动作，有可能冲击一下领奖台，但是高难度动作意味着更高的风险和失误率；如果选择稳妥的动作，最后可能能够保住第4名的成绩，但是铁定无缘奖牌。

在这种情况下，经过和教练的交流后，她选择了难度更高的“尖翻50”动作，最终失败了，她的奥运最终排名定格在第6位。

在采访中，曾文蕙回顾自己的东京奥运会之旅时表示：“进了决赛之后我已经完成了目标，成绩上是肯定满意的。但是最后我还想挑战一下高难度动作，还是想冲击一下奖牌，求稳没意义。如果那个动作成了，我是有机会进前三的。可能还是练习不太够吧。”

中国女子滑板街式赛第一人——曾文蕙 照片出自： 2021 Getty Images

敢于挑战，这正是极限运动的一大核心精神的体现。滑板运动就是在运动员一次次挑战自己的极限过程中实现进步的。

滑板运动员在赛场上的技惊四座是通过在场外无数次的失败换来的。对于他们而言，一个新动作从学会到掌握这个过程往往都是几个月的时间，期间他们需要经历无数次失败，对于运动员的意志力是极大的考验。饱经折磨之后，最终练成大招的那种成就感和满足感是激励他们不断进步的动力源泉。

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开启通往巴黎2024之路

曾文蕙的微博显示，过去的几个月时间里，她一直在为即将于6月26日开始的2022年罗马滑板街式赛锦标赛做准备。

这项赛事是2024年巴黎奥运会滑板街式赛的首场资格赛，因此世界顶尖选手纷纷报名参赛，其中就包括东京奥运会该项目的6位奖牌获得者。

2024年巴黎奥运会滑板街式赛的计分系统相较于东京奥运会发生了很大的改变，本届罗马站的比赛中从半决赛开始也将正式启用新计分体系，因此备受瞩目。

根据赛会参赛名单显示，曾文蕙是唯一一位参加罗马站比赛的中国运动员。奥运首秀之后，再次和世界顶尖选手聚首，曾文蕙能有怎样的表现令人期待。

东京奥运会比赛结束后，曾文蕙在现场接受采访时曾经表示：“我的板龄并不长，以后还要多学一些高难度动作。”展望2024年巴黎奥运会，她表示自己的目标是“登上领奖台，升国旗、奏国歌。”

如今，她将朝着自己的目标迈出第一步。

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