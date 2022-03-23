尤利玛尔·罗哈斯立下新目标：“我为跳过16米而生！”

在上周末举行的室内田径世锦赛上刚刚刷新女子三级跳世界纪录的尤利玛尔·罗哈斯定下了新的目标——突破16米大关！

这位女子三级跳奥运冠军在上周日贝尔格莱德举行的2022年室内田径世锦赛第6跳中跳出了15米74的成绩。

这一成绩相较于她在2020年东京奥运会最后一轮创造的15米67的室外世界纪录又提升了0.07米。

赛后接受采访时，她表示：“我没有感觉那两跳有任何特别之处，但是都刷新了世界纪录。也许有朝一日人们会给我冠以‘第六跳女孩’的绰号吧。”

现在，罗哈斯认为自己距离传奇一般的16米大关只差几跳而已。

“我会做到的，我为跳过16米而生！”——尤利玛尔·罗哈斯

“这也是激励我和其它选手追逐梦想的动力源泉，田径依旧是世界上最佳运动也正是因为这个原因。田径就是我的全部人生。”

今年26岁的罗哈斯的崛起速度非常快，15岁开始接触田径练习跳高的她之后改项跳远，8年前又转项到三级跳。

上周日的比赛中，委内瑞拉人以压倒性优势摘得个人第三个室内世锦赛冠军。此前她曾经分别于2018年和2016年在伯明翰和波特兰两夺室内世锦赛桂冠。

她在贝尔格莱德取得的15米74的成绩领先第二名乌克兰选手马林娜·贝赫-罗曼丘克足足1米，牙买加选手金伯利·威廉姆斯以14米59的成绩摘得铜牌。

罗哈斯说道：“我的人生有两大动力：突破16米大关和在战绩上超越我的教练伊万·佩德罗索。”

佩德罗索曾经是古巴著名跳远运动员，在2000年悉尼奥运会上摘得金牌。此外他还手握5个室内世锦赛冠军和4个室外世锦赛冠军。

两人相识于Facebook，之后罗哈斯前往西班牙城市瓜达拉哈拉，跟随佩德罗索训练。

“他知道我能突破16米，他知道我会去挑战16米”——尤利玛尔·罗哈斯谈和教练共同挑战16米大关。

自2019年9月在多哈夺得生涯第二个室外世锦赛冠军以来，罗哈斯至今为止在各项赛事中保持不败。“没有什么是不可能的，这就是我的座右铭，对此我深信不疑。”

“如果你用心付出了，带着信念和对于这项运动的热爱，那么没有什么是不可能的。”

身为2020年年度最佳运动员的罗哈斯无疑将是今年5月13日多哈钻石联赛赛场值得关注的明星之一。那之后，室外田径世锦赛将于7月15-24日在俄勒冈举行。