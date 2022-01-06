空中技巧世界杯加拿大站：徐梦桃孙佳旭包括男女冠军

加拿大的勒瑞莱站的比赛仅设有男子和女子比赛，并没有混合团体。根据目前的即时积分，中国空中技巧队尚未拿到4张满额冬奥门票，因此这站比赛，中国队派出全部主力参赛。

女子比赛中，徐梦桃展示出强势的状态，以103.92分夺得冠军，这是她赛季个人赛连续获得的第二个冠军，也是她在自由式滑雪世界杯上的第27次胜利，孔凡钰获得季军。东道主选手马里昂以93.41分获得亚军。另外，在芬兰的第二个周末比赛发挥出色的澳大利亚名将丹妮尔-斯科特最终排名第4。

男子组比赛中，中国队的两位老将贾宗洋和齐广璞带领王心迪、杨龙啸和孙佳旭三名小将均闯入决赛。决赛第一轮，齐广璞以128.76分排名第1，王心迪以126.99分位列第2，孙佳旭以120.36分排名第4，杨龙啸以118.10分位列第6，四人携手晋级次轮。瑞士选手维尔纳和尼古拉斯·吉加克斯分别获得了121.72和119.47的不俗分数。

在第二轮决赛中，21岁的小将孙佳旭发挥出色，以120.81的高分获得冠军，这是他首次赢得世界杯赛事的冠军。年仅19岁的杨龙啸以119.91获得第二。瑞士选手尼古拉斯·吉加克斯摘德铜牌。其他中国选手中，齐广璞最终排名第4，王心迪获得第5。

自由式滑雪世界杯的空中技巧项目比赛的下一战将于1月12日-14日在美国鹿谷滑雪场举行。