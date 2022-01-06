空中技巧世界杯加拿大站：徐梦桃孙佳旭包括男女冠军

当地时间1月5日下午，国际雪联自由式滑雪世界杯的空中技巧项目比赛在加拿大勒瑞莱举行。徐梦桃和孔凡钰在女子项目中分别收获了金牌和铜牌，而孙佳旭和杨龙啸包揽了男子组金银牌，在通往北京冬奥的路上继续着他们强势的状态。

Mengtao XU
Fanyu KONG

加拿大的勒瑞莱站的比赛仅设有男子和女子比赛，并没有混合团体。根据目前的即时积分，中国空中技巧队尚未拿到4张满额冬奥门票，因此这站比赛，中国队派出全部主力参赛。

女子比赛中，徐梦桃展示出强势的状态，以103.92分夺得冠军，这是她赛季个人赛连续获得的第二个冠军，也是她在自由式滑雪世界杯上的第27次胜利，孔凡钰获得季军。东道主选手马里昂以93.41分获得亚军。另外，在芬兰的第二个周末比赛发挥出色的澳大利亚名将丹妮尔-斯科特最终排名第4。

女子空中技巧决赛 - 自由式滑雪 | 2018年平昌冬奥会回看

男子组比赛中，中国队的两位老将贾宗洋和齐广璞带领王心迪、杨龙啸和孙佳旭三名小将均闯入决赛。决赛第一轮，齐广璞以128.76分排名第1，王心迪以126.99分位列第2，孙佳旭以120.36分排名第4，杨龙啸以118.10分位列第6，四人携手晋级次轮。瑞士选手维尔纳和尼古拉斯·吉加克斯分别获得了121.72和119.47的不俗分数。

在第二轮决赛中，21岁的小将孙佳旭发挥出色，以120.81的高分获得冠军，这是他首次赢得世界杯赛事的冠军。年仅19岁的杨龙啸以119.91获得第二。瑞士选手尼古拉斯·吉加克斯摘德铜牌。其他中国选手中，齐广璞最终排名第4，王心迪获得第5。

自由式滑雪世界杯的空中技巧项目比赛的下一战将于1月12日-14日在美国鹿谷滑雪场举行。

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