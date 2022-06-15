徐嘉余：福地重游，剑指世锦赛三连冠

2020年东京奥运会周期，身为两届世锦赛冠军以及2016年里约奥运会2银得主的徐嘉余是中国游泳队在后孙杨时代的旗帜。他在里约斩获的男子100米仰泳奥运银牌为中国游泳队奥运历史上首枚男子仰泳奖牌，中国泳迷期待着他能够在东京奥运会的赛场上为奖牌换一换颜色。

疫情的爆发、奥运会延期不可避免的会给运动员的奥运备战造成影响。除此之外，徐嘉余还承受了恩师徐国义离世的悲痛。恩师那句“东京才是你的舞台”在此后成为他拼搏的动力以及努力的目标。

中国队斩获东京奥运会男女混合4x100米混合泳接力银牌 照片出自： 2021 Getty Images

但是，伤病在东京奥运会期间和徐嘉余不期而遇。100米仰泳预赛以52秒70的成绩（预赛第3）顺利过关后的徐嘉余在赛后出现胃溃疡症状，此后的他带病继续坚持参赛，但是无法发挥出自己的最佳水准，最终位居第5。

在男子200米仰泳项目上，徐嘉余为了能够在奥运新项目——男女混合4x100米混合泳接力上有好的表现，在预赛过关的情况下选择退赛。

最终，他的决定收到了效果。由徐嘉余、闫子贝、张雨霏、杨浚瑄组成的中国队在男女混合4x100米混合泳接力项目上斩获银牌，徐嘉余登上了东京奥运会的领奖台。赛后，他将银牌挂在主管教练、恩师徐国义遗孀楼霞脖子上的画面让人泪目。

连续两届奥运会斩获银牌之后，徐嘉余也在个人微博上表达了对于2024年巴黎奥运会的期待，他写道：“遗憾也要笑着面对生活。中国游泳 yyds，想去巴黎换颜色。”

现在，已经抵达自己“福地”布达佩斯的徐嘉余在社交媒体上给自己加油打气。

在临行前接受中央电视台采访时，徐嘉余谈到了自己本次参赛的目标，他表示：“这是我个人第五届世锦赛，最近备战训练都很稳定，世锦赛的目标是拿金牌。”

在中国游泳队的出发动员视频当中，他也喊出了“布达佩斯我来了，我要争取三连冠，做最好的自己”的口号。

本届世锦赛上，他将参加50米、100米、200米仰泳以及男子4x100米混合泳接力以及男女混合4x100米混合泳接力，共5个项目的争夺。

去年全运会后就没有在大赛赛场上亮相过的中国游泳队最终能够交出怎样的成绩单？徐嘉余能否重返巅峰？答案即将揭晓。

徐嘉余在男子100米蛙泳预赛中 照片出自： 2021 Getty Images

徐嘉余2022年布达佩斯世锦赛比赛赛程安排

2022年6月19日上午 - 男子100米仰泳预赛

2022年6月19日晚间 - 男子100米仰泳半决赛

2022年6月20日晚间 - 男子100米仰泳决赛

2022年6月21日中午 - 男女混合4x100米混合泳接力预赛

2022年6月21日晚间 - 男女混合4x100米混合泳接力决赛

2022年6月22日上午 - 男子200米仰泳预赛

2022年6月22日晚间 - 男子200米仰泳半决赛

2022年6月23日晚间 - 男子200米仰泳决赛

2022年6月24日上午 - 男子50米仰泳预赛

2022年6月24日晚间 - 男子50米仰泳半决赛

2022年6月25日上午 - 男子4x100米混合泳接力预赛

2022年6月25日晚间 - 男子50米仰泳决赛，男子4x100米混合泳接力决赛