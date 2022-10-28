WTT世界杯新乡总决赛第2日综述：女单包揽四强，马龙、王楚钦将争夺决赛席位

10月28日，2022年WTT世界杯新乡总决赛结束了第2个比赛日的争夺。

女单方面，5位中国选手登场。世界排名第一的孙颖莎3-0轻取石川佳纯后将和队友王艺迪争夺一个决赛席位。后者今天3-0击败了波多黎各小将迪亚兹。

下半区，王曼昱3-0胜伊藤美诚后将在半决赛对阵奥运冠军陈梦，后者今天3-1淘汰了队友陈幸同。

奥恰洛夫在对阵樊振东的比赛中表现神勇 照片出自： WTT/ Rémy Gros

男单方面，首轮轮空的世界排名第一选手樊振东今天对阵德国名将奥恰洛夫在先胜1局的情况下打满5局被对手逆转，2-3无缘本届总决赛四强。奥乔洛夫半决赛对手是日本名将张本智和，后者今天以3-0的比分淘汰了德国传奇名将波尔。随着樊振东出局，中国队会师男单决赛的目标破灭。

下半区当中，王楚钦延续了对阵莫雷高德的连胜纪录，3-0轻松取胜后对阵这位瑞典新星他已经取得5连胜。半决赛中，他将再次对阵奥运五金得主马龙。后者今天在半决赛中遭遇中华台北名将林昀儒的挑战。比赛中马龙展现了极强的适应能力，逢凶化吉，最终3-2赢得比赛胜利。

2022年WTT世界杯新乡总决赛半决赛对阵

男单

奥恰洛夫vs张本智和

王楚钦vs马龙

女单

孙颖莎vs王艺迪

王曼昱vs陈梦