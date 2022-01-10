武大靖的冬奥冲刺之路：世界杯赛场曾被罚下 500米夺冠王者归来

升级改造后的首都体育馆在去年4月迎来了第一次正式比赛，“相约北京”测试活动。对于首体，武大靖是再熟悉不过了，他在这里训练，在这里吃在这里住将近十年的时间。十年，从青春年少到风华正茂，从陪练队员到奥运冠军，大靖在这里完成了蜕变，“每次回来都感觉像回家一样，感觉这个场馆特别亲切。”

对于在冬奥会赛场的比赛机会，武大靖也是格外重视，经过三天的激烈角逐，包括他在内的很多选手都滑出了自己阶段性的最好成绩，除了500m夺冠之外，他还获得了1000米的金牌。国家集训队在4月底组建，先后辗转多地集训，最后经过五站选拔赛，根据积分选出了男女各6名队员参加世界杯。

武大靖虽然入选了世界杯的阵容，不过他的积分排名比较靠后，主要是因为腰伤的困扰，训练不够系统。“我因为我腰伤了，其实我一直都没系统训练。9月中旬的时候，从我们从新疆回来的时候才刚开始能正常跟上大部队。”

10月底，首都体育馆迎来了短道速滑世界杯，同时也是冬奥会的资格赛，已经憋了快两年的武大靖和队友们既紧张又兴奋，终于可以跟全世界的高手们一较高下了。男子500米的比赛，大靖每一轮都是小组第一，其中第二轮他划出的40秒014的成绩，也是整个北京站最快的。男子500米的决战，队员们依次亮相登场，武大靖不但在第一道，而且他的起跑和滑行都占据着优势，这也让人们对于他能否获得久违的世界杯冠军充满了期待。

第一枪有选手抢跑犯规，第二枪响过后，裁判再一次吹停了比赛，武大靖和加拿大选手皮埃尔双双被罚下，大靖一边套上冰刀的防护套，一边遗憾的摇了摇头。根据国际滑联的最新规则，第二次起跑，任何犯规的运动员都将被判罚离场，而大靖所说的还是2021年之前的判罚标准。

在随后的混合接力比赛中，武大靖和队友们一起拿下了金牌，但是在个人项目上，三站世界杯大靖一直没能夺冠，这也让人一直揪着心，也让外界增加了担忧和疑虑。“第三站的时候，我的我自己都不相信自己了，可能觉得自己失误太多了，然后通过第四场的比赛，感觉自己的状态慢慢变好。”

世界杯最后一站来到荷兰，在男子500米的前四轮比赛当中，武大靖每一轮都是小组第一，决赛他再一次站在了第一道上。这一次大靖没有再让意外发生，这一次大靖用自己的绝对实力主宰了赛道，这一次大靖用激情和怒吼点燃了赛场，39秒878短距离之王，用赛季的世界最好成绩宣告了自己王者归来。

由于在世界杯比赛当中获得个人项目的金牌，12月23号武大靖和任子威两位短道速滑选手被直接保送进入了北京冬奥会的名单，而其他选手还要参加1月中旬的选拔赛。这对于大靖赛前调整是一个利好，“不用为了选拔赛而去准备。我觉得可能更多的是每一步的节奏会更好。”

与四年前平昌冬奥会时相比，现在的大靖体能方面也许已经不是最巅峰的时候，但是现在的他有更丰富的经验和更成熟稳定的心理素质，“通过这四年的一些训练吧，或者是一些沉淀，会有一个更好的，更崭新的我……真正的竞争对手是我自己吧，把自己的目标设定好，把自己的心理状态调整好。我觉得首先要对自己有信心，然后突破自己。”

这位短距离之王仍将是冬奥会男子500米金牌的最有力竞争者。不过对于北京冬奥会的成绩，大靖的心愿并不只是他自己，“我希望在这个场地当中，我们每个运动员都能够取得最好的成绩，让五星红旗，让国歌奏响整个赛场。”