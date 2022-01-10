武大靖的冬奥冲刺之路：状态回暖！短道500米卫冕冠军归来

去年，准备迎接北京冬奥的首都体育馆迎来了“相约北京”系列测试赛，这座体育馆对中国短道速滑队就像自己的家，武大靖和他的队友们这里训练，在这里吃住近十年时间。毫无疑问，武大靖对这里有着深厚的感情，“每次回来都感觉像回家一样，感觉这个场馆特别亲切。”

武大靖特别重视在冬奥会场馆的比赛机会，几天比赛下来，很多选手都滑出了自己最近一段时间的最好成绩，除了500m夺冠之外，他还获得了1000米的金牌。国家集训队从4份月开始集训，经过一系列的选拔赛表现选出了男女各6名队员参加世界杯。

武大靖挺着腰伤，虽然排名不高，但还是如愿入选了世界杯阵容。在接受央视采访时，武大靖表示，“我因为我腰伤了，其实我一直都没系统训练。9月中旬的时候，从我们从新疆回来的时候才刚开始能正常跟上大部队。”

去年10月，短道速滑世界杯北京站的比赛在首都体育馆打响，这也是北京冬奥会的资格赛，疫情之下，中国队的队员们格外珍惜这来之不易的比赛机会。武大靖和队友们终于可以和来自全世界的高手们来一番较量了。男子500米的比赛，武大靖每一轮都是小组第一，其中第二轮他划出的40秒014的成绩，也是整个北京站最快的成绩。在男子500米的决战，武大靖占据第一道的优势，他的起跑和滑行都非常顺利，这样的表现让观众更加期待他可以夺得世界杯冠军。

也许是久违赛场，队员们都显得有些紧张。第一枪就有选手抢跑犯规，第二枪响过后，裁判再一次吹停了比赛。武大靖和加拿大选手皮埃尔双双被罚下，大靖只能遗憾地摇头离场。根据最新规则，第二次起跑，任何犯规的运动员都将被判罚离场。

在接下来的混合接力比赛中，武大靖和队友们一起拿下了金牌，但是在个人项目上，大靖已经在三站比赛中未尝冠军滋味。这样的低迷不免让人为他捏把冷汗。而他自己也曾对此有过担忧，“第三站的时候，我自己都不相信自己了，可能觉得自己失误太多了，然后通过第四场的比赛，感觉自己的状态慢慢变好。”

世界杯最后一站来到荷兰，在男子500米的前四轮比赛当中，武大靖一直都是小组第一。决赛打响，他再一次站在了第一道上。这一次大靖没有再让意外发生，他用绝对实力主宰了赛场，激情和怒吼，这是我们曾经最熟悉的霸气。39秒878！武大靖用本赛季世界最好成绩宣告自己王者归来。

由于在世界杯比赛当中获得个人项目的金牌，武大靖和任子威两位短道速滑选手被直接保送进入了北京冬奥会的名单，而其他选手还要参加1月中旬的选拔赛，这非常有利于他们以自己的节奏调整好状态，“不用为了选拔赛而去准备。我觉得可能更多的是每一步的节奏会更好。”

与四年前平昌冬奥会时相比，现在的武大靖或许体能上已经过了巅峰状态，但是老将最宝贵的就是他更丰富的经验和更稳定的心理素质，在接受央视采访时，他表示已经通过4年的训练和沉淀换得了更崭新的自我。“真正的竞争对手是我自己吧，把自己的目标设定好，把自己的心理状态调整好。我觉得首先要对自己有信心，然后突破自己。”

对于北京冬奥会的目标，武大靖不仅希望自己能再夺金牌，还把最好的祝福送给了来北京比赛的对手们，“我希望在这个场地当中，我们每个运动员都能够取得最好的成绩，让五星红旗，让国歌奏响整个赛场。”