12月19日冰雪赛事综述

DEW巡回赛-女子坡面障碍赛

在美国铜山举行的DEW巡回赛的第四天，新西兰选手辛诺特在女子坡面障碍赛中囊括了全部三个最高分，美国选手、两次奥运金牌得主杰米·安德森发挥欠佳，最终排名仅第7。

新西兰年仅20岁的辛诺特发挥完美，在北京冬奥开赛前向外界展示了自己良好的状态。她的首轮动作得到了88.50分，第二轮得分为95.00分，而第三轮得到了97.75分的高分，这足以使她赢得这场比赛。

“速度是个挑战，但我很高兴能在第二轮发挥这么好，”辛诺特在最后一轮出发前说，“现在我可以在此基础上再接再厉了。”

最终，新西兰人如愿登上了最高领奖台，比排名第二的芬兰两届奥运奖牌得主埃尼·鲁卡贾维整整领先7分，日本新秀明星村瀬心椛以87.75获得第三。

DEW巡回赛-男子坡面障碍赛

在男子比赛中，卫冕奥运冠军美国人雷德·杰拉德获得了冠军，克里斯·科宁获得亚军，加拿大老将麦克・莫里斯也有不错的表现，并曾一路领先，但最终的排名滑落至第3位。

当天，排名前6的运动员中有4位美国人，杰拉德在夺冠后表示，“比赛到最后太激烈了，我现在不知道说什么，我们的队伍太强大了。真的无法形容我的心情，我像在做梦。”目前，杰拉德的积分遥遥领先，几乎可以锁定一个北京冬奥的席位。获得第二的科宁也有望进军北京冬奥。来自俄勒冈州的肖恩·菲茨西蒙斯在当天的比赛中名列第4，另一位美国选手布鲁克·克劳奇排名第六。

DEW巡回赛-U型场地技巧

在男子U型场地决赛中，美国选手阿莱克斯·费雷拉赢得了冠军。这是他在上周夺得大奖赛冠军后在铜山的第二场连胜。这位2018年平昌冬奥银牌得主在最后一轮以94.00击败了排名第二的美国同胞亚伦·布伦克和季军加拿大选手布伦丹·麦凯。

虽然费雷拉还未能确保北京冬奥的参赛资格，但他已经是北京冬奥该项压金热门。“我有点发懵，”他在获得两连胜之后表示，“我一直在努力现实这个目标，很高兴实现了。”

当被问及参加北京冬奥的机会时，费雷拉谦虚地说，“我只想说，给我这个机会，我将尽全力代表我的家乡、我的州和我的国家。”