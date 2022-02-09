2月9日单板滑雪女子U型场地资格赛：蔡雪桐领衔中国3人晋级

中国队有刘佳宇、蔡雪桐、武绍桐和邱冷三人参加该项比赛。刘佳宇与蔡雪桐都将是第四次出站冬奥会，刘佳宇在17岁时参加世锦赛时就拿下了冠军，首次参加冬奥会就在温哥华位列前四，她在2018年冬奥会上获得了U型场地的银牌，为中国拿下单板滑雪项目的首枚冬奥奖牌。蔡雪桐在37次世界杯比赛中，27次登上领奖台，收获了12次冠军；5次参加世锦赛，3次登上领奖台，2次夺冠。

在资格赛中，运动员可以出场两次，取其中最好成绩作为有效成绩。中国选手刘佳宇在第一位出场，但是在一次落地时出现失误，她的第一轮得分仅为15.25分。

随后出场的是卫冕冠军、美国名将克洛伊·金，她得到87.75分。

两届世锦赛冠军蔡雪桐第4位出场，这位中国选手发挥顺利，得到83.25分。另一位中国选手武绍桐也是因为失误，仅得到10.25。24岁的邱冷随后登场，她最高跳出3.9米，展示了良好的状态，她的首轮得分为63.50分。

首轮过后，美国选手克洛伊·金以87.75分排名第一，中国选手蔡雪桐第二，日本选手小野光希排名第三。邱雪排名11位，刘佳宇和武绍桐因为失误暂列19、20位，第二轮的比赛对两人至关重要。

克洛伊·金顺利晋级 照片出自： 2022 Getty Images

第二轮比赛开始，刘佳宇及时调整了状态，出色完成了整套动作，无论是难度、高度或创新度，都表现出了高水平，裁判为她打出了72.25分。

由于已经可以锁定晋级资格，美国名将克洛伊·金在第二轮想挑战一套不同的动作，但出现失误，只得到8.75分。同样的情况也发生在蔡雪桐身上，首轮排名第二的中国选手在此轮得到55.50分。

而另一位中国选手武绍桐的关键第二轮依然未能顺利完成动作，遗憾无缘决赛。邱冷第二轮的动作在首轮基础上有所提升，她第二轮的得分是66.25分。

最终，中国选手蔡雪桐、刘佳宇、邱冷，日本选手小野光希和美国名将克洛伊·金等名将顺利晋级。

邱冷压线晋级

顺利晋级决赛后，蔡雪桐表示，“我感觉超棒！第一轮我做的很好，第二轮难度加大后，最后一跳没有做好，摔倒了，如果那一跳也成功了我肯定超级开心。 ”对于主场作战，这位中国选手接着说，“我们的观众太好了，他们会支持所有的中国选手，同时也会给其他国家的选手鼓劲。”蔡雪桐大赞张家口的这块比赛场地，“今天天气条件也不错，没有大风，这绝对是我经历的最好的场地之一。”

对于强大的对手克洛伊·金的表现，蔡雪桐也给予子极大的肯定，“她特别牛，我一直想要挑战她，跟她一起比赛也是一件非常有趣的事情。”