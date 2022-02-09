2月9日单板滑雪男子U型场地资格赛：肖恩·怀特涉险晋级

北京时间2月9日上午，北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧资格赛在张家口打响。男子资格赛中，最受瞩目的选手包括美国老将肖恩·怀特、日本选手平野步梦、户冢优斗、平野流佳和澳大利亚选手斯科蒂·詹姆斯，可谓巨星云集。

比赛一开始，平昌冬奥会亚军、日本选手平野步梦在第一轮就跳出87.25分，为男子资格赛打开了一个高标准。随后，他的同胞平野流佳跳出80.75 分，同样是一个高分。另一位日本选手户冢优斗继续出手不凡，得到84.50。三位日本选手的发挥似乎会给后边的选手带来一些心理压力。

澳大利亚名将斯科蒂·詹姆斯第4位出场，男88.25！这样的高分让他一举超过三位日本名将，登上已出场选手的第一位。三届冬奥会金牌得主肖恩·怀特在第23位出场，但他在落地时出现失误，只得到24.25分。

怀特惊险晋级 照片出自： 2022 Getty Images

第二轮比赛，首轮排名第二的平野步梦大大提高了自己的难度，虽然在表演过程中稍有瑕疵，但依然得到了93.25的高分。随后平野流佳同样发挥出色，得到87.00分。第三位出场的户冢优斗出现失误，落地时摔倒，第二轮只得到12分，这样他的有效分数是84.50分。平野步梦的弟弟平野海祝在第二轮得到77.25的有效分。

随后出场的澳大利亚选手也提升了难度，并出色完成了1440跳跃动作，得到91.25的高分，紧随平野步梦之后。肖恩·怀特的登场牵引着无数人的目光，他终于顶住压力实现了完美发挥，得到86.25分，最终排名第4，顺利晋级决赛。

男子U型场地决赛名单

谷奥、范校兵、王梓阳和高宏博未能打进前12名，无缘决赛。