男子单板滑雪大跳台资格赛：马克斯·帕洛特位居第一，苏翊鸣第五身份晋级

首钢滑雪大跳台再次迎接世界顶尖单板滑雪选手的到来，男子大跳台资格赛于2月14日下午在这里上演。

本届冬奥会单板坡面障碍技巧前三名领衔一众选手在石景山亮相。

2022年北京冬奥会男子单板坡障冠军马克斯·帕洛特（加拿大）是2021年世锦赛大跳台亚军得主。此外在2021/22赛季世界杯库尔站比赛中，他也收获了一个冠军（本赛季只进行了两站大跳台世界杯比赛，另一站比赛中，他位列第四，苏翊鸣夺冠）。

北京冬奥会单板坡障亚军苏翊鸣在大跳台项目上的实力同样不俗，本赛季他在世界杯斯廷博特站夺得冠军，成为首夺该项目世界杯冠军的中国选手。

名将马克·麦克莫里斯是2021年世锦赛男子单板大跳台冠军，北京冬奥会上他已经收获了一枚坡面障碍技巧铜牌。

在今天的比赛中，中国选手苏翊鸣在第1滑中凭借高难度动作和出色的完成度斩获92.50的高分，这一分数也为今日全场最佳。

接下来的第2次滑行中，苏翊鸣落地时手有摸地，导致扣分严重，收获62.75分。

第3次滑行，苏翊鸣挑战1800难度，但是出现失误摔倒在坡道上，这个动作仅获得28分。

最终他凭借前2滑总成绩155.25分，以第5名的身份跻身决赛。

加拿大选手马克斯·帕罗特 照片出自： 2022 Getty Images

马克斯·帕罗特凭借稳定的前两滑获得164.75分的全场最高分，以第一身份昂首晋级。

本场另外一位滑出90+分数（第3滑91.50分）的日本名将大冢健以第二身份锁定决赛入场券，成绩为160分。

美国选手雷德蒙·杰拉德三跳虽然完成度并非最好，但是胜在稳定。最终获得158.75分，位列第三。

决赛时间

2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛将于2月15日拉开战幕，比赛将于13:00开始。

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