北京冬残奥会收官：中国首次位列冬残奥会金牌榜和奖牌榜双榜首

残奥冰球

本届冬残奥会的冰球金牌决赛在北京时间中午12点05打响，对阵双方是美国和加拿大队。最终，美国残奥冰球队以5-0的比分战胜加拿大队，夺得金牌。比赛第一局，美国队就取得了2-0的领先优势。第二局比赛，美国将比分扩大为4-0。随后美国队在第三局再下一城，加拿大队失去了机会。美国残奥冰球队在冬残奥会上取得了四连冠。

残奥越野滑雪

在残奥越野滑雪混合接力4×2.5公里的比赛中，由单怡霖、王晨阳、郑鹏和蔡佳云组成的中国队夺得了银牌。美国队以25分59秒3的成绩夺得金牌，比中国队快了26秒。 加拿大队以27分00秒6获得铜牌。

随后展开的是公开接力4×2.5公里的比赛，乌克兰队以28分05秒3的成绩夺金，领先排名第二的法国队25秒1。挪威队获得了铜牌。中国队以29分01秒9的成绩排名第4。

残奥高山滑雪

在男子回转-视障组比赛中，意大利选手贾科莫·贝尔塔尼奥利以两轮1分26秒82的总成绩夺得金牌，奥地利选手约翰内斯·艾格纳夺得了银牌，斯洛伐克选手米罗斯拉夫·哈劳斯排名第3，获得铜牌。

在男子回转 - 站姿组比赛中，中国运动员梁景怡以1分32秒27的成绩获得银牌，这是他在本届冬残奥会上获得的第2枚奖牌，也是中国残奥高山滑雪队的第19枚奖牌。法国选手阿蒂尔·博谢以1分29秒61的成绩获得了金牌，新西兰选手亚当·哈尔获得铜牌。

在男子回转 - 坐姿组比赛中，加拿大选手耶斯佩尔·彼得森、荷兰选手尼尔斯·德兰亨和意大利选手雷内·德西尔韦斯特罗登上了领奖台。

自此，北京冬残奥会6个大项78个小项的比赛全部结束。中国代表团取得18金20银23铜，共61枚奖牌的好成绩，历史上首次位列冬残奥会金牌榜和奖牌榜的双榜首。