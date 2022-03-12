北京冬残奥会3月12日赛况：中国残奥越野滑雪再夺3金

残奥高山滑雪

在残奥高山滑雪女子回转-站姿组比赛中，张梦秋的两轮滑行用时1分37秒40的成绩夺得银牌，这也是她个人第5枚奖牌。本届冬残奥会，张梦秋收获了2金3银。

瑞典选手埃芭·奥尔舍夺得金牌，德国选手安娜-玛丽亚·里德摘铜。

在随后展开的女子回转-坐姿组比赛中，德国选手安娜·莱娜·福斯特夺金。张雯静两轮滑行的总成绩是1分40秒18，落后第一名2秒32，获得了银牌，收获个人在本届冬残奥会上的第3枚奖牌，刘思彤夺得铜牌。另一位中国选手韩沙沙排名第4。

在随后展开的女子回转-视障比赛中，奥地利选手韦罗妮卡·艾格纳和芭芭拉·艾格纳包揽了金银牌，斯洛伐克选手亚历山德拉·雷克索娃获得铜牌。

残奥越野滑雪

残奥越野滑雪男子中距离自由技术-站姿比赛在张家口赛区国家冬季两项中心进行，中国选手王晨阳以33:07.8的成绩摘得金牌。这是中国队在北京冬残奥会上获得的第15枚金牌。队友蔡佳云获得铜牌，刘晓彬、邱铭洋分获第四、第六名。法国选手邦雅曼·达维耶获得了银牌。

在接下来的女子中距离自由技术-视障比赛中，德国选手林·卡茨迈尔以41分40秒8的成绩夺金，中国选手王跃落后39秒5获得了银牌，奥地利选手卡丽娜·埃德林格获得铜牌。

在男子中距离-坐姿组比赛中，毛忠武继长距离和短距离项目拿到两枚银牌后，终于在中距离比赛中以29分10秒7的成绩拿到金牌，队友郑鹏排在第16位出发，以30分08秒4的成绩得到银牌。意大利选手朱塞佩·罗梅莱名列第三。另外两位中国选手杜天和刘梦涛排在第5、6位。

最后展开的是残奥越野滑雪女子中距离-坐姿比赛，中国选手杨洪琼以24分47秒5的成绩再夺一金，马静夺得铜牌。这是杨洪琼在本届冬残奥会上夺得的第三枚金牌，也是中国代表团的第17金。

另外，在男子中距离-视障比赛中，加拿大选手布赖恩·麦基弗、瑞典选手塞巴斯蒂安·莫丁和乌克兰选手德米特罗·苏亚尔科登上领奖台。在女子中距离自由技术-站姿比赛中夺得奖牌的是乌克兰选手亚历山德拉·科诺诺娃、加拿大选手纳塔莉·威尔基和乌克兰选手伊琳娜·布伊。