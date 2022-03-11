北京冬残奥会第7日赛况：中国军团收获第14金

残奥高山滑雪

在北京冬残奥会高山滑雪女子大回转-视障比赛中，中国选手朱大庆发挥出色，以1分59秒85的成绩获得银牌，这是她在本届冬残奥会上获得的第4枚奖牌。此前，她收获了2银1铜，在参加的所有项目比赛中都收获了奖牌。

奥地利选手韦罗妮卡·艾格纳以1分52秒54获得金牌，芭芭拉·艾格纳以2分00秒95摘铜。

随后展开的是残奥高山滑雪女子大回转-站姿比赛，中国选手张梦秋经过两轮比拼，以1分55秒12的成绩摘得金牌。此前，她在女子超级大回转-站姿比赛中摘得金牌，在女子滑降-站姿、女子全能-站姿比赛中获得两枚银牌，目前已收获2金2银。

接下来进行的是残奥高山滑雪女子大回转-坐姿比赛，日本选手村冈桃佳获得冠军。中国选手刘思彤经过两轮比拼摘得银牌，张雯静摘得铜牌。在第一轮比赛结束后，刘思彤表示，“在家门口比赛，就想发挥出自己的最好水平，毕竟我们练了这么久，别留下遗憾，尽全力地去拼。可能我们的比赛经验没有国外运动员多，但是我们有一颗无畏的心，有一颗敢拼的心。”

残奥单板滑雪

在残奥单板滑雪女子坡面回转LL2级比赛中，耿焱红夺得银牌，李甜甜夺得铜牌，美国选手赫卡比夺得金牌。另一位中国运动员胡年佳获得第四名。

在残奥单板滑雪男子坡面回转UL级比赛中,中国选手纪立家以1分09秒86的成绩获得银牌,这是他在本届冬残奥会上收获的第2块奖牌。另一名中国选手朱永钢以1分10秒14获得铜牌。法国选手蒙塔吉奥尼以1分09秒41的成绩夺得金牌。

男子坡面回转UL1级比赛中，中国选手武中伟以1分10秒85的成绩夺得金牌。这是中国代表团第13金，也是在1小时内拿下的第7枚奖牌。芬兰选手福特和加拿大选手特纳分别获得银牌和铜牌。此前，在残奥单板滑雪男子障碍追逐LL1级决赛中，武中伟也曾获得铜牌。

最后展开的是男子坡面回转UL2级比赛，孙奇为中国代表团再添一金。自此，中国代表团已经在本届冬残奥会上获得了14块金牌。芬兰名将马蒂·苏尔-哈马里摘银，英国选手奥利·希尔获得铜牌。另外，中国选手许祥获第10名，岩温的获第12名，贺一鹏获第14名，刘更亮获第17名。

刘梦涛和刘子旭收获荣誉 照片出自： 2022 Getty Images

残奥冬季两项

今天是北京冬残奥会残奥冬季两项最后一个比赛日，在女子长距离-坐姿比赛中，美国队选手奥克萨娜·马斯特斯和肯德尔·格雷奇包揽冠亚军，中国队选手单怡霖获得铜牌。另外三名中国队选手褚贝贝、翟雨鑫和王诗瑀分别获得第5名、第6名和第8名。

在残奥冬季两项男子长距离-坐姿的比赛中，中国选手刘梦涛以38分29秒4的成绩获得冠军。这是他在本届冬残奥会上夺得的第二枚金牌，也是中国代表团的第11枚金牌，另一位中国选手刘子旭夺得铜牌，乌克兰选手塔拉斯-拉德获得银牌塔拉斯-拉德获得银牌。此外,王涛、朱运锋分获第5名和第14名。

在随后开展的残奥冬季两项女子长距离-站姿比赛中，中国选手赵志清发挥出色，在4轮射击中20发19中,摘得了银牌。冠军被乌克兰选手柳德米拉·利亚申科获得，加拿大选手布里塔妮·赫达克获得铜牌。

男子长距离-站姿的三枚奖牌被，法国选手达维耶、加拿大选手马克·阿伦兹和乌克兰选手沃夫琴斯基摘得。中国选手吴高群获得第4位。

在女子长距离-视障比赛中，乌克兰选手希什科娃、两位德国运动员林·卡茨迈尔和玛丽亚·瓦尔特登上领奖台。

随后开展的是男子长距离-视障比赛，两位乌克兰选手亚历山大·卡济克和卢基扬年科包揽了金银牌，中国选手余爽收获了一枚铜牌。截至3月11日下午15时20分，中国代表团以14金14银19铜的成绩位列奖牌榜第一。