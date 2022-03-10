北京冬残奥会第6日赛况：中国轮椅冰壶队7连胜晋级半决赛

残奥高山滑雪

北京时间上午8点30，北京冬残奥会高山滑雪男子大回转的比赛在国家高山滑雪中心打响。在男子坐姿比赛中，挪威选手耶斯佩尔·彼得森以1分54秒20的总成绩获得该项目金牌，意大利选手德西尔韦斯特罗摘得银牌。 中国选手梁子路获得了铜牌。

在率先进行的男子大回转 - 视障比赛中，奥地利选手约翰内斯·艾格纳获得了金牌，意大利选手贝尔塔尼奥利夺得银牌，斯洛伐克选手米罗斯拉夫·哈劳斯摘铜。

随后展开的是男子大回转 - 站姿比赛，芬兰选手桑特里·基韦里、美图选手沃尔什和法国选手阿蒂尔·博谢包揽了前三名。

轮椅冰壶

3月10日上午，在北京国家游泳中心“冰立方”举行的轮椅冰壶循环赛第15轮比赛中，中国队以6-3战胜了英国队。中国队在循环赛阶段中已进行的9场比赛中取得7场胜利，提前一轮晋级半决赛。

比赛开始后，双方进入胶着状态，第一局比赛中国队以1-0领先，随后英国队在第二局将比分反超为2-1。随后两局双方各取1分，上半场比赛结束时中国队以2-3落后。中国队在下半场开始反攻，并在第五局取得2分，实现了4-3的比分反超，随后中国队乘胜追击在第七局将比分改写成6-3。第八局，英国队在投出第11壶后认输，中国冰壶队取得七连胜，进军半决赛。

在上午进行的另外三场比赛中，加拿大队7-6战胜挪威队，斯洛伐克8-6战胜了瑞士队，瑞典10-7战胜了美国队。

在下午进行的循环赛16轮的比赛中，爱沙尼亚8-6战胜了瑞士，美国队7-6战胜了韩国队，英国队8-4战胜了拉脱维亚。