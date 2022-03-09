北京冬残奥会第5日赛况：中国再收2金1银1铜

残奥越野滑雪

在北京冬残奥会越野滑雪男子短距离-坐姿组比赛中，中国选手郑鹏夺得金牌，毛忠武获得银牌。这也是两人在本届冬残奥会上获得的第二枚奖牌。巧合的是，在此前的越野滑雪男子18公里-坐姿比赛中，郑鹏和毛忠武同样包揽了金银牌。

本场比赛的铜牌被加拿大选手卡梅龙摘得。中国选手刘子旭排名第4，王涛第5。

随后展开的是残奥越野滑雪女子短距离-坐姿的比赛，中国选手再次收获两枚奖牌。杨洪琼以3分18秒2的成绩排名第一，李盼盼夺得铜牌，另一位中国选手王诗瑀获得第四。获得银牌的是美国选手奥克萨娜·马斯特斯。

在北京冬残奥会越野滑雪男子短距离自由技术-站姿组比赛中，法国选手邦雅曼·达维耶以3分07秒5的成绩获得金牌。德国选手迈尔和乌克兰选手沃夫琴斯基分别获得银牌和铜牌。中国选手蔡佳云获得第四。

接下来进行的是残奥越野滑雪女子短距离自由技术-站姿比赛，加拿大选手威尔基、挪威选手尼尔森和美国选手彼得森分别获得金银铜牌，中国运动员赵志清获得第四。

随后，男子短距离自由技术-视障比赛中，加拿大选手麦基弗、美国选手麦基弗和瑞典选手塞巴斯蒂安·莫丁包揽了前三名。

今天最后一项残奥越野滑雪的比赛是女子短距离自由技术-视障比赛，奥地利选手卡丽娜·埃德林格获得了金牌，乌克兰选手奥克萨娜·希什科娃和德国选手林·卡茨迈尔分获得银牌和铜牌。

轮椅冰壶

3月9日上午，在北京国家游泳中心“冰立方”举行的轮椅冰壶循环赛第12轮比赛中，中国队以7-5战胜斯洛伐克队，取得了五连胜。中国队5胜2负的战绩在循环赛排名升至第2位。赛后，中国队员张明亮表示，“这场比赛大家打得比较冷静，比赛胶着时也没有太过着急，一直在等待机会，保证每一个壶的质量和效果。”

根据赛程，中国队将在下午马上迎来另一个对手挪威队，对于一日双赛的密集比赛，张明亮表示，“全队已经习惯了一日双赛的节奏，这段时间大家会吃点东西，针对上午场的比赛作总结，然后抓紧时间休息准备下午的比赛。”

在另外两场比赛中，挪威6-8不敌瑞典，爱沙尼亚2-5不敌韩国队。